ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ¡¡ÀèÈ¯½Ð¾ì¤ÇÊ³Æ®¤âÉÔÈ¯¡ÄÉÔ°ÂÊú¤¨¤ëº¸Â¼ó¤Ï¡ÖÄË¤ß¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ3¡¼2¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ¤ÏÊ³Æ®¤·¤¿¤¬ÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Á°È¾41Ê¬¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÆÍÇË¤·¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¬¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤º¡£ºÆ»°¤Î¥¯¥í¥¹¤Ê¤É¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶·â»²²Ã¤âÆÀÅÀ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸Â¼ó¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÃæ¡¢¸åÈ¾9Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢»î¹çÃæ¤ËÄË¤ß¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç°ìÊâÁ°¿Ê¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¡£Îò»ËÅª¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤è¤êÆâÍÆ¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ú¤Äù¤á¤¿¡£