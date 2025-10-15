ÆüËÜÂåÉ½DFÃ«¸ý¡¡1Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢Àï¾¡Íø¤Ë¡Ö¥Û¥Ã¡×¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤Ë¼ê±þ¤¨¡ÖµÕÅ¾¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ3¡¼2¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½DFÃ«¸ý¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿34ºÐ¤¬3¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂåÉ½Àï½Ð¾ì¤Ë¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Éüµ¢¤Î»î¹ç¤Ç¾¡¤Æ¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶³´¤ò¹þ¤á¤¿¡£¸åÈ¾¤Î¹¶Àª¤Ç»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡ÖÁ°È¾¤Ï¡Ê¼ºÅÀ¡Ë¥¼¥í¤Ç¿Ê¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËµÕÅ¾¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£