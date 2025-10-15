ÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ¡¡¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¸åÈ¾Â¸ºß´¶¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÌÔ¹¶2¼ºÅÀ¤Ë¤È¤É¤á¤¿
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ3¡¼2¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌÔ¹¶¤ò2¼ºÅÀ¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£Á°È¾26Ê¬¤Ë±¦¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ²£¤ÃÄ·¤Ó¤âÀèÀ©¤òµö¤·¡¢Æ±32Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼êFW¤È1ÂÐ1¤Î¾ìÌÌ¤Çº¸¼ê¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢2ÅÀÌÜ¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾¤Ï¼é¸î¿À¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£17Ê¬¤ËÁê¼ê¤Î¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÎ¾¼ê¤Ç»ß¤áÃæÂ¼¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡Æ±41Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¡£¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Î¡Ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤¬¥¬¥ó¥¬¥óÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤ËÌöÆ°¤·¤¿¡£