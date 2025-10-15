ÆüËÜÂåÉ½DFÎëÌÚ½ß¡¡ÂÎÄ¥¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¡¡¥«¥Ê¥ê¥¢·³ÃÄ¤ËÂÐ¿Í¤ÇÉé¤±¤º¡ÖÈ´¤«¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡×
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ3¡¼2¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½DFÎëÌÚ½ß¤Ï2ÀïÏ¢Â³¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤«¤éÆ°¤¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¡¢¸åÈ¾48Ê¬¤Ë¤ÏÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¡£¶þ¶¯¤Ê¥«¥Ê¥ê¥¢·³ÃÄ¤ËÂÐ¿Í¤ÇÉé¤±¤º¡ÖÈ´¤«¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿Í¤Ë¤Ï¶¯¤¯¤¤¤±¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£3¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÊ¨¤«¤»¡¢ÆîÌî¤«¤é¡Ö°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿22ºÐ¡£¡Ö¤³¤ì¤òËº¤ì¤º¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£