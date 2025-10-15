ÊÆ·³¤¬¡ÖËãÌôÁ¥¡×¹¶·â¡¢6¿Í»àË´¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é²¡¢5²óÌÜ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢¼«¿È¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç¡¢ÊÆ·³¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é²¤Î¸ø³¤¤ÇÆ±Æü°ãË¡ÌôÊª¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¹¤ëÁ¥¤ò¹¶·â¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖËãÌô¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¡×¤ÎÃË6¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ·³¤Ë¤è¤ë¡ÖËãÌô±¿ÈÂÁ¥¡×¤Ø¤Î¹¶·â¤ÎÆ°²è¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï9·î°Ê¹ß5²óÌÜ¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÈ¿ÊÆ¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤¬ËãÌô¤ÎÌ©Í¢¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¹¶·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¹Ò¹ÔÃæ¤ÎÁ¥¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢±ê¾å¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¾ðÊó¼ý½¸³èÆ°¤Ë¤è¤ê¡ÖÁ¥¤¬ËãÌô¤òÍ¢Á÷Ãæ¤Ç¡¢°ãË¡¤ÊËãÌô¥Æ¥íÁÈ¿¥¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£