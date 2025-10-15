¡ÖÆü´Ú¤Î³Êº¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡×²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ù¥¿Ë«¤á¡ª¡Ö·è¤·¤Æ¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¿·»þÂå¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔË¾¤·¤¿½é¾¡Íø¤Ï¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡10·î14Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£½øÈ×¤«¤é¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¸ß³Ñ¤ËÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢26Ê¬¤Ë¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢32Ê¬¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤ÏÂçÈ¿¹¶¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£52Ê¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÆîÌîÂó¼Â¤¬Å¨DF¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤Æ£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£¤¹¤ë¤È62Ê¬¤Ë°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤¿ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¤µ¤é¤Ë71Ê¬¡¢°ËÅì¤Îº¸£Ã£Ë¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤¬¹ë²÷¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Ç±þ¤¨¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£½ªÈ×¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌÔ¹¶¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤â¡¢Ç´¤ê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÎ¿¤®ÀÚ¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï14ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ë¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¥«¥Ê¥ê¥¢·³ÃÄ¤«¤é½éÇòÀ±¤òµó¤²¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤Î£±¥Ú¡¼¥¸¤ò¹ï¤ó¤À¤Î¤À¡£
¡¡£´ÆüÁ°¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¥½¥¦¥ë¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë£°¡Ý£µ¤Î»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº£²ó¤ÎÆüËÜÀï¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¡¢¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤¾¤Ã¤ÆÂ®Êóµ»ö¤Ç¾Ò²ð¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡ØSPOTV News¡Ù¤Ï¡Ö¥½¥¦¥ë¤Ï£°¡Ý£µ»´·à¡¢Åìµþ¤Ï£³¡Ý£²´ñÀ×¡ª ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Î³Êº¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿Ê¬ÀÏ¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ï²áµî¥Ö¥é¥¸¥ë¤È13²óÂÐÀï¤·¡¢£²Ê¬¤±11ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤Î£¶»î¹ç¤ÏÁ´ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¶áÇ¯¤ÏÀººÌ¤ò·ç¤¯¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°£¶°Ì¤Î¶¯¹ë¤Ç¤¢¤ë¡£FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì¤ÎÆüËÜ¤È¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤¬¤½¤ì¤ò¸«»ö¤ËÂÇÇË¤·¤¿¡£¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¿·»þÂå¤ÎËë³«¤±¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÁ°È¾¤Ï¥µ¥ó¥Ð·³ÃÄ¤¬ÆÈÆÃ¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÅìµþ¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢´°àú¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤ò¤ß¤»¤¿¡£¤À¤¬¸åÈ¾¡¢Î®¤ì¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ï¤Þ¤µ¤ËåÌÌ©¤Ë·×»»¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¢Áª¼ê¸òÂå¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌÊÌ©¤ËÎý¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£·è¤·¤Æ¶öÁ³¤Ë¤è¤ëµÕÅ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç½¤Àµ¤â²þÁ±¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¡×¤ÈÆü´Ú¤ÎÈæ³Ó¤òÅ¸³«¡£¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï³Î¤«¤Ë¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸Ä¡¹¤ÎÎÏÎÌ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¡£¤½¤ó¤ÊÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤¬»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢¸åÈ¾¤Î45Ê¬´Ö¤Ç£³ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¿ÆÁ±»î¹ç¤Î¾¡Íø¤òÄ¶¤¨¤¿°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£ÆüËÜ¤Ï¤â¤Ï¤ä¥¢¥¸¥¢¤Î¶¯¹ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¤³¦¤Î¶¯¹ñ¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£2022Ç¯¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥É¥¤¥Ä¤ò·âÇË¤·¤¿¤Î¤â¶öÁ³¤Î»ºÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï¤¤¤Þ¤ä¡¢¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ë¤âÀï½ÑÅª¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤À¡×¤ÈË«¤á¾Î¤¨¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥½¥¦¥ë¤Ç£°¡Ý£µ¡¢Åìµþ¤Ç£³¡Ý£²¡£10·î¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Îº¹¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£´Ú¹ñ¤Ï¾×·â¤È´íµ¡´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¼«¿®¤È¸Ø¤ê¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¡¢Ê¬ÀÏ¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
