¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤À¡ª¡×²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¡ÈÎò»ËÅª½éÇòÀ±¡É¤òµó¤²¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÀ¤³¦¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¾×·â¡ª¡ÖÀ¤µª¤ÎÂçµÕÅ¾¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤ó¡ª¡×
¡¡¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÂçµÕÅ¾·à¤ËÀ¤³¦¤âÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡¡10·î14Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£¹¶¤á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢µÕ¤Ë£°¡Ý£²¤È¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°µ´¬¤ÎÈ¿¹¶¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£52Ê¬¤ËÆîÌîÂó¼Â¤¬Å¨DF¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤ò½¦¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤Ë£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë62Ê¬¤Ë°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤¿ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢»Å¾å¤²¤Ï71Ê¬¤À¡£°ËÅì¤Îº¸£Ã£Ë¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¥Ø¥Ã¥É¤Ç±þ¤¨¤Æ¸«»öÂçµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌÔ¹¶¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤â¡¢Ç´¤ê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÎ¿¤®ÀÚ¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£ÆüËÜ¤Ï14ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ë¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¥«¥Ê¥ê¥¢·³ÃÄ¤«¤é½éÇòÀ±¤òµó¤²¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤Î£±¥Ú¡¼¥¸¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÇÔËÌ¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ø¼°£Ø¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø433¡Ù¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò²¼¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØB/R Football¡Ù¤â¡Ö£°¡Ý£²¤«¤é£³¡Ý£²¡ª ÆüËÜ¤¬Îò»Ë¾å½é¤á¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¾¡Íø¤·¤¿¡£¤Þ¤¸¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤ó¡ª¡×¤È¶ÃÃ²¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTroll Football¡Ù¤ÏÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤ÎºÇ¶¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤¹¤²¤«¤¨¤ë²Ã¹©¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¡¢¡Ö¸åÈ¾¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆÈ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOne Football¡Ù¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÂà¤±¤¿¡£¶Ã°Û¤Î¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤À¡×¤ÈÂ®Êó¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤â¡ÖÆüËÜ¤¬Åìµþ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤ËÀ¤µª¤ÎÂçµÕÅ¾¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª Îò»ËÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿£µ¿Í¤Ë£·ÅÀÂæ¤Î¹âÉ¾²Á¡ªMOM¤ÏÄÉ·âÃÆ¤Î£¸ÈÖ
¡¡10·î14Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£¹¶¤á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢µÕ¤Ë£°¡Ý£²¤È¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°µ´¬¤ÎÈ¿¹¶¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£52Ê¬¤ËÆîÌîÂó¼Â¤¬Å¨DF¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤ò½¦¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤Ë£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë62Ê¬¤Ë°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤¿ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢»Å¾å¤²¤Ï71Ê¬¤À¡£°ËÅì¤Îº¸£Ã£Ë¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¥Ø¥Ã¥É¤Ç±þ¤¨¤Æ¸«»öÂçµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÇÔËÌ¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ø¼°£Ø¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø433¡Ù¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò²¼¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØB/R Football¡Ù¤â¡Ö£°¡Ý£²¤«¤é£³¡Ý£²¡ª ÆüËÜ¤¬Îò»Ë¾å½é¤á¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¾¡Íø¤·¤¿¡£¤Þ¤¸¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤ó¡ª¡×¤È¶ÃÃ²¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTroll Football¡Ù¤ÏÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤ÎºÇ¶¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤¹¤²¤«¤¨¤ë²Ã¹©¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¡¢¡Ö¸åÈ¾¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆÈ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOne Football¡Ù¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÂà¤±¤¿¡£¶Ã°Û¤Î¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤À¡×¤ÈÂ®Êó¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤â¡ÖÆüËÜ¤¬Åìµþ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤ËÀ¤µª¤ÎÂçµÕÅ¾¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª Îò»ËÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿£µ¿Í¤Ë£·ÅÀÂæ¤Î¹âÉ¾²Á¡ªMOM¤ÏÄÉ·âÃÆ¤Î£¸ÈÖ