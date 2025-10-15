2025Ç¯¡Ú¤Õ¤¸¤µ¤ï¹¾¤ÎÅç²Ö²ÐÂç²ñ¡Û¤Ï10/18³«ºÅ¡ªÆÃÂç¤Î2¼Ü¶Ì¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾ÅÆî¤Î¶õ¤Ë¡¢»þ´ÖŽ¥¥¢¥¯¥»¥¹Ž¥¸òÄÌµ¬À©¤Ê¤ÉÅ°Äì²òÀâ
2025Ç¯¤Î¡Ö¤Õ¤¸¤µ¤ï¹¾¤ÎÅç²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤¬¡¢10·î18Æü(ÅÚ)¤Ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½©¤ÎÀ¡¤ó¤ÀÌë¶õ¤òÂçÎØ¤Î²Ö²Ð¤¬ºÌ¤ë¡¢¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ä¾·ÂÌó480m¤ò¸Ø¤ëÆÃÂç¤Î¡Ö2¼Ü¶Ì¡×¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢³¤¤Ë±Ç¤¨¤ë²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢³«ºÅ»þ´Ö¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸«¤É¤³¤í¡¢²ñ¾ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡¡¢ÅöÆü¤Î¼ÖÎ¾¸òÄÌµ¬À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª½Ð¤«¤±Á°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¾ðÊó¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û½©¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤ë1,000È¯¤Î²Ö²Ð
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤¸¤µ¤ï¹¾¤ÎÅç²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤Î´ðËÜ¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü¡§ 2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ)
»þ´Ö¡§ 18:00¡Á18:30
²ñ¾ì¡§ ÊÒÀ¥³¤´ßÀ¾ÉÍ
ÂÇ¾åÈ¯¿ô¡§ 1,000È¯
¢¨¹ÓÅ·¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢½ç±ä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û¸«¤É¤³¤í¤ÏÆó¼Ü¶Ì¤È»ÔÀ¯85¼þÇ¯µÇ°²Ö²Ð¡ª
Ìó30Ê¬´Ö¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï4Éô¹½À®¤Ç¡¢Â©¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÈþ¤·¤¤²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
SCENE 1 (18:00º¢¡Á)¡¡Prologue -½ø¾Ï-¹ì²»¤È¤È¤â¤ËÂÇ¤Á¤¢¤¬¤ë¹ë²Ú¤Ê¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¤È¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¡ÖÆó¼Ü¶Ì¡×¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£
SCENE 2 (18:08º¢¡Á)¡¡Æ£Âô»Ô»ÔÀ¯»Ü¹Ô85¼þÇ¯¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¤ÈÃ±È¯²Ö²Ð¤Î¶¥±é ¡£¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ë¤Ï¡¢Æ£Âô»Ô¤Î²Ö¡Ö¥Õ¥¸¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿²«¶â¿§¤ÎÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Ìë¶õ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£
SCENE 3 (18:14º¢¡Á)¡¡Ì¾²Ö¤Î¶¦±é¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼²Ö²ÐÈþ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤¤ÍÍ¡¹¤ÊÃ±È¯²Ö²Ð¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
SCENE 4 (18:20º¢¡Á)¡¡Epilogue -½ª¾Ï-ÆÃÂç¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¤È¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ëÆó¼Ü¶Ì¤¬Ìë¶õ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢´¶Æ°Åª¤Ê°ìÌë¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡ÛÅöÆü¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑ¤ò
²Ö²ÐÂç²ñÅöÆü¤ÏÂçÊÑ¤Êº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑ¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ´ó¤ê±Ø
¡¦¾®ÅÄµÞ¹¾¥ÎÅçÀþ¡ÖÊÒÀ¥¹¾¥ÎÅç¡×±Ø
¡¦¹¾¥ÎÅçÅÅÅ´¡Ö¹¾¥ÎÅç¡×±Ø
¡¦¾ÅÆî¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¡Ö¾ÅÆî¹¾¤ÎÅç¡×±Ø
¡Ú¸òÄÌµ¬À©¡Û¼Ö¤Ç¤ÎÍè¾ì¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ª
ÅöÆü¤Ï¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á²ñ¾ì¼þÊÕ¤Ç¼ÖÎ¾¤Î¸òÄÌµ¬À©¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µ¬À©Æü»þ¡§2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ) 17:00¡Á20:00
µ¬À©¾ì½ê¡§¾®ÅÄµÞÊÒÀ¥¹¾¥ÎÅç±ØÁ°
µ¬À©ÆâÍÆ¡§µ¬À©»þ´ÖÃæ¡¢¹ñÆ»134¹æÀþ¤Î¡ÖÊÒÀ¥¹¾¤ÎÅç±ØÆþ¸ý¸òº¹ÅÀ¡×¤«¤é¤Ï±¦ÀÞ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¹¾¥ÎÅÅÃó¼Ö¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÏÏªÅ¹¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½ªÆüµÙ¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ£Âô»Ô¤Î»ÔÀ¯85¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡¢2025Ç¯¤Î¡Ö¤Õ¤¸¤µ¤ï¹¾¤ÎÅç²Ö²ÐÂç²ñ¡×¡£²ñ¾ì¼þÊÕ¤ÏÂçÊÑº®»¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÇË¬¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£½©¤Î¾ÅÆî¤Ç¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê²èÁü¡§Æ£Âô»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢Pixta¡Ë
Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÔ½¸Éô
¡ÊÎ¹¤È½µËö¤ª¤Ç¤«¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë