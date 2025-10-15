2¼ºÅÀ¤Ë¤Ï²ù¤¤¤âÎò»ËÅª¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË! ºÇ¸å¤Ï»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤¿GKÎëÌÚºÌ±ð¡Ö¿³È½¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤¿¡×
[10.14 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 3-2 ¥Ö¥é¥¸¥ë Ì£¥¹¥¿]
¡¡¼ã¤¼é¸î¿À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ°Ê³°¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î³Ø¤Ó¤ÎºàÎÁ¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð(¥Ñ¥ë¥Þ)¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¡×¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¾¡Íø¤ò´î¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÁ°È¾¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤ÏÀµÄ¾¡¢²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤ë¡£(¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤«¤é)2¼ºÅÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤Î²ù¤·¤µ¤Ï»Ä¤ë¥²¡¼¥à¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡1¼ºÅÀÌÜ¤ÏÁ°È¾26Ê¬¡£MF¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¤ÎÍî¤È¤·¤«¤éMF¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤¬PA±¦¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¡¢Î¢¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¤¿±¦SB¤ÎDF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥Ò¥¤¬±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£
2¼ºÅÀÌÜ¤Ï¤½¤Î¤ï¤º¤«6Ê¬¸å¤ÎÁ°È¾32Ê¬¡£¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¤¬FW¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¡¢PAº¸¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£Î¢¤Ë½Ð¤¿FW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤¬³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤éº¸Â¤Ç·è¤á¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¥Ö¥é¥¸¥ëÁª¼ê¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ê¹¶·â¤ËDF¿Ø¤¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯Ã¼¤À¤¬¡¢ºÌ±ð¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¼Á¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤º¤é¤µ¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ò100¤Ç½Ð¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤º¤é¤µ¤ì¤Æ¤â1ËÜ¤Ç¤â»ß¤á¤é¤ì¤ëÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¡×¤È²þÁ±¤ÎÆ»¤òÄÉµá¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â3-2¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡£¸åÈ¾35Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î±¦CK¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ©½¸¤ÎÃæ¤Ç½½Ê¬¤Ê½õÁö¤ò¼è¤ì¤º¤È¤â¡¢¹â¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¤Ç±ó¤¯¤Ø¥¯¥ê¥¢¡£Æ±40Ê¬¤Ë¤ÏFW¥í¥É¥ê¥´¡¦¥´¥¨¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¬¡¢FW¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¼êÁ°¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£ºÌ±ð¤Ï¡Ö¥¯¥í¥¹¤ËÂÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð¤ë½Ð¤Ê¤¤¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ë¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈµÚÂèÅÀ¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥»¥ê¥¨A¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëGK¤é¤·¤¯¡¢¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¥¥Ã¥¯¤È¡¢¿ØÃÏ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±²Ô¤°¥¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈºÌ±ð¡£¥¥Ã¥¯¤Î½àÈ÷¤Ë¤â¹ª¤ß¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏºÌ±ð¤ÎÎäÀÅ¤Ê´Ñ»¡´ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö8ÉÃ¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ï¿³È½¤¬»Ø¤Ç»Ä¤ê5ÉÃ¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ºÌ±ð¤Ï¡Ö¿³È½¤¬»Ø¤Ç¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¥ë¡¼¥ë¾å¤Ï¼¨¤·¤Æ5ÉÃ¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿³È½¤ò¸«¤Ê¤¬¤é(»þ´Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò)¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¡Ö¥¡¼¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï2¼ºÅÀ¤¬Æ¬¤Ë»Ä¤ë¡×¤È¼ºÅÀ¤ËºÆ¤Ó¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£¡Ö¥Ñ¥é¥°¥é¥¤ÀïÆ±ÍÍ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÌðÆâÍ³Èþ»Ò)
