¡ÚWÇÕÍ½Áª¡Û¥«¥¿¡¼¥ë¤¬2Âç²ñÏ¢Â³2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡¡POºÇ½ªÀï¤ÇUAE¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤ÆµÕÅ¾ÆÍÇË
¡¡¡þWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕAÁÈÂè3Àï¡¡¥«¥¿¡¼¥ë2¡½1UAE¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¡¼¥Ï¡Ë
¡¡¥«¥¿¡¼¥ë¤¬ÃÏ¸µ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2026Ç¯WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡ËºÇ½ªÀï¤ÇUAE¤ò2¡½1¤ÇÇË¤ê¡¢2Âç²ñÏ¢Â³2ÅÙÌÜ¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¸åÈ¾4Ê¬¤ËDF¥Õ¡¼¥Ò¤¬±¦FK¤ËÆ¬¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·è¾¡ÅÀ¡£Æ±29Ê¬¤Ë¤âº¸FK¤«¤éDF¥í¥í¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£Æ±44Ê¬¤ËÂà¾ì¤Ç10¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë1ÅÀº¹¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2¡½1¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢1¾¡1Ê¬¤±¤È¤·¤Æ1¾¡1ÇÔ¤ÎUAE¡¢1Ê¬¤±1ÇÔ¤Î¥ª¥Þ¡¼¥ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡PO¤Ï6¥Á¡¼¥à¤¬2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÁíÅö¤¿¤ê¤ÇÀï¤¤¡¢³ÆÁÈ1°Ì¤¬ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±2°Ì¤Ï11·î¤Ë¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥¢¥¸¥¢9°Ì·èÄêÀï¤ÇÂÐÀï¤·¡¢¾¡¼Ô¤¬ÂçÎ¦´ÖPO¤Ë²ó¤ë¡£
¡¡¡ÚWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡Û
¡¡¢§³«ºÅ¹ñ¡áÊÆ¹ñ¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥«¥Ê¥À
¡¡¢§¥¢¥¸¥¢¡áÆüËÜ¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢´Ú¹ñ¡¢¥è¥ë¥À¥ó¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥«¥¿¡¼¥ë
¡¡¢§¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡á¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É
¡¡¢§ÆîÊÆ¡á¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡¡¢§¥¢¥Õ¥ê¥«¡á¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¡¢¥¬¡¼¥Ê¡¢¥«¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«