¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè15Àï¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ¡×¤ÏºÇ½ªÆü¡£¤¤¤è¤¤¤èÍ¥¾¡Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£

¡¡¥¨¡¼¥¹9¹æµ¡¤ò°ú¤­Åö¤Æ¤¿ÅÏÊÕÍ¥¤¬V´°¿ë¤À¡£½éÆü¥É¥ê¡¼¥à¤ò´Þ¤á¡¢½øÈ×¤Ë3Ï¢¾¡¡£5ÆüÌÜ½àÍ¥12R¤âÆ¨¤²¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍ¥¾¡Àï1¹æÄú¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡Ö½ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤º¡¢¤Ä¤«¤ó¤Çµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤â¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤â¥Ó¥·¥Ã¤ÈÆ¨¤²¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£½ÐÂ­È´·²¤ÎÀîÌî¤Ïº¹¤·¾¡Éé¡£¾®Ìî¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥ÉÀï¤ÇÉâ¾å¡£ÃÏ¸µ¥È¥ê¥ª¤Ç¤Î¾å°ÌÆÈÀê¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£

¡¡¡ã1¡äÅÏÊÕÍ¥Èþ¡¡¾ò·ï¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤ÆÀµÄ¾Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢Â­¤ÏÁ´Éô¤¬¤¤¤¤¡£½àÍ¥¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê¥³¥ó¥Þ06¡Ë¤Ï¾å½ÐÍè¤Ç¤¹¡£

¡¡¡ã2¡äÀîÌî²êÍ£¡¡½ÐÂ­¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¡£½®¤âÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£½ÐÂ­¤¬¹Ô¤­Â­¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿­¤ÓÊÖ¤¹´¶¤¸¤â¤¢¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÎÏ¤Ï°ú¤­½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£

¡¡¡ã3¡ä¾®ÌîÀ¸Æà¡¡ÈùÌ¯¤Ç¤·¤¿¡£Â­¤ÇÆó½Å´Ý¤¬ÉÕ¤¯¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÅÏÊÕ¡ËÍ¥Èþ¤Á¤ã¤ó¡¢¡ÊÀîÌî¡Ë²êÍ£¤µ¤ó¤Ê¤É¤¤¤¤¿Í¤Ï¤¤¤ë¡£À°È÷¤â¹Í¤¨¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¼Á¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¹Ô¤­¤¿¤¤¡£

¡¡¡ã4¡ä¾®°²¤ë¤ê²Ú¡¡ÊÑ¤ï¤é¤º¿­¤Ó´ó¤ê¡£¥¹¥ê¥Ã¥È¶áÊÕ¤ÏÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢½ÐÀÚ¤Ã¤ÆÄù¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥¿¡¼¥ó¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ú¥é¤ò¼ÑµÍ¤á¤ë¡£

¡¡¡ã5¡äÊ¿»³ÃÒ²Ã¡¡Â­¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡£¥È¥Ã¥×¤Î¼¡¤¯¤é¤¤¤È»×¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¶Ê¤¬¤ì¤Æ¡¢¶¥¤ì¤ëÂ­¤Ë¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£

¡¡¡ã6¡ä¾¾Èø²Æ³¤¡¡Æ£¸¶¡ÊºÚ´õ¡Ë¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Ú¥é¤òÊÒÌÌ¤À¤±Ã¡¤¤¤¿¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ï¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£Ä¾Àþ¤â°­¤¯¤Ê¤¤¡£