¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¡¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè15Àï¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ¡¡ºÇ½ªÆü¡ÛÅÏÊÕÍ¥Èþ¤¬VºÇ±¦Íã¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÆ¨¤µ¤Ê¤¤
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè15Àï¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ¡×¤ÏºÇ½ªÆü¡£¤¤¤è¤¤¤èÍ¥¾¡Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹9¹æµ¡¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿ÅÏÊÕÍ¥¤¬V´°¿ë¤À¡£½éÆü¥É¥ê¡¼¥à¤ò´Þ¤á¡¢½øÈ×¤Ë3Ï¢¾¡¡£5ÆüÌÜ½àÍ¥12R¤âÆ¨¤²¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍ¥¾¡Àï1¹æÄú¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡Ö½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤º¡¢¤Ä¤«¤ó¤Çµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤â¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤â¥Ó¥·¥Ã¤ÈÆ¨¤²¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£½ÐÂÈ´·²¤ÎÀîÌî¤Ïº¹¤·¾¡Éé¡£¾®Ìî¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥ÉÀï¤ÇÉâ¾å¡£ÃÏ¸µ¥È¥ê¥ª¤Ç¤Î¾å°ÌÆÈÀê¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã1¡äÅÏÊÕÍ¥Èþ¡¡¾ò·ï¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤ÆÀµÄ¾Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢Â¤ÏÁ´Éô¤¬¤¤¤¤¡£½àÍ¥¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê¥³¥ó¥Þ06¡Ë¤Ï¾å½ÐÍè¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ã2¡äÀîÌî²êÍ£¡¡½ÐÂ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¡£½®¤âÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£½ÐÂ¤¬¹Ô¤Â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿¤ÓÊÖ¤¹´¶¤¸¤â¤¢¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÎÏ¤Ï°ú¤½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡¡ã3¡ä¾®ÌîÀ¸Æà¡¡ÈùÌ¯¤Ç¤·¤¿¡£Â¤ÇÆó½Å´Ý¤¬ÉÕ¤¯¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÅÏÊÕ¡ËÍ¥Èþ¤Á¤ã¤ó¡¢¡ÊÀîÌî¡Ë²êÍ£¤µ¤ó¤Ê¤É¤¤¤¤¿Í¤Ï¤¤¤ë¡£À°È÷¤â¹Í¤¨¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¼Á¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¹Ô¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã4¡ä¾®°²¤ë¤ê²Ú¡¡ÊÑ¤ï¤é¤º¿¤Ó´ó¤ê¡£¥¹¥ê¥Ã¥È¶áÊÕ¤ÏÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢½ÐÀÚ¤Ã¤ÆÄù¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ú¥é¤ò¼ÑµÍ¤á¤ë¡£
¡¡¡ã5¡äÊ¿»³ÃÒ²Ã¡¡Â¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡£¥È¥Ã¥×¤Î¼¡¤¯¤é¤¤¤È»×¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¶Ê¤¬¤ì¤Æ¡¢¶¥¤ì¤ëÂ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã6¡ä¾¾Èø²Æ³¤¡¡Æ£¸¶¡ÊºÚ´õ¡Ë¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Ú¥é¤òÊÒÌÌ¤À¤±Ã¡¤¤¤¿¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ï¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£Ä¾Àþ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£