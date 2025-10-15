¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥³¥é¥à¡Û»³ÃÏÀµ¼ù¡¡¸ª¤Î¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÂÑ¤¨¤¿¡¡¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿´¶·ã¤ÎV
¡¡²æËý¤ÎÀè¤Ë¡¢´¶ÌµÎÌ¤Î¥´¡¼¥ë¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Ç5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¥¾¡Àï¡£5ÏÈ¤Î»³ÃÏÀµ¼ù¡Ê49¡á²¬»³¡Ë¤¬¡¢Á°ÉÕ¤±2¥³¡¼¥¹Ã¥¼è¤«¤é1Mº¹¤·¡¢2M¤Ç¤âÎäÀÅ¤Êº¹¤·¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¶î»È¤·¤Æ22Ç¯5·î¤ÎÌÄÌç°ÊÍè¡¢3Ç¯5¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£»³ÃÏ¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥óÅª¤Ë¤Ï¤½¤³¤½¤³¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÈþ¼ò¤Ë´¶³´¿¼¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ª¤Îç§ÈÄÃÇÎö¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢25Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï3.84¤Þ¤Ç²¼¹ß¡£¡Ö¼ê½Ñ¤¹¤ë¤«¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¼£¤¹¤«¡£¼ê½Ñ¤ÏÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÈò¤±¤¿¤¯¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÁªÂò¤·¤¿¡×¡£²ÄÆ°°è¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸ª¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¦ÂÑ¤Î»þ´ü¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÄË¤ß¤È³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Þ¤È¤â¤Ë»²²Ã¤µ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤»õ¤¬¤æ¤µ¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾èÄú»ÑÀª¤Ê¤É¤âÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹©É×¤·¤Æ¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²æËý¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤É¤óÄì¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤À¤±¤Ë¡¢´î¤Ó¤Ï¤Ò¤È¤·¤ª¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÊø¤¹¡£¡Ö²æËý¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Êó¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¡¢¤È¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£²æËý¤·¤¿¤«¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¼þ¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤äÎå¤Þ¤·¤Ê¤É¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¥ì¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ËÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À100¡ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Û¤ÜËèÆü¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¿Ë¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÎ¤Î¥±¥¢¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤»³ÃÏ¡£º£·îËöÄù¤áÀÚ¤ê¤ÎÍè´ü¡Ê26Ç¯Á°´ü¡Ë¾¡Î¨¤Ï5.34¤È¡¢AµéÉüµ¢ÌÜÁ°¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï26Æü³«Ëë¤ÎÂçÂ¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥ê¡¼¥°Âè8Àï¤òÍ½Äê¡£Í¥¾¡Àï¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Æâ´ó¤ê¤«¤é¤Î¤·¤Ö¤È¤¤Áö¤ê¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÂçÌî¡¡½çÊ¿¡Ë
¡¡¡þÂçÌî¡¡½çÊ¿¡Ê¤ª¤ª¤Î¡¦¤¸¤å¤ó¤Ú¤¤¡Ë1969Ç¯¡Ê¾¼44¡Ë4·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î56ºÐ¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤òÃ´Åö¡£½®·ô¤Ï¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÉé¤±¤ë¤È¡¢Æ¬¤Ë·ì¤¬¾å¤Ã¤Æ²æËý¤Ç¤¤º¤ËÌµËÅ¤Ê·êÁÀ¤¤¡£¤µ¤é¤Ë½ý¸ý¤ò¹¤²¤ëÅµ·¿Åª¤Ê°½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£