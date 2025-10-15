CSÇÔÂà¤«¤é2Æü¡¢µð¿Í¤¬ÆÍÁ³¤Î¾×·âÈ¯É½¡Ö±³¤Ç¤·¤ç¡£ÌµÍý¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ÎÆü¤¬¡Ä¡×¡¡´¶¼Õ¤ÈÏ«¤¤»¦Åþ
¡¡¥×¥íÌîµå¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Îµð¿Í¤Ï14Æü¡¢Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£DeNA¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤«¤é2Æü¡£ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»1512°ÂÂÇ¤Î40ºÐ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸½ÌòÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¡£µð¿Í¤Ï14Æü¡¢¸ø¼°X¤ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÄ¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¤Î¸½Ìò°úÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡Ä¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¡Ê40¡Ë¤¬¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Îµð¿Í¤Ï70¾¡69ÇÔ4Ê¬¤±¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç3°Ì¡£DeNA¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢11Æü¤Ë2-6¡¢12Æü¤Ï6-7¤ÇÏ¢ÇÔ¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÇÔÂà2Æü¸å¤ÎÈ¯É½¤Ë¡¢X¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¶¼Õ¤äÏ«¤¤¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ÎÆü¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×
¡ÖÄ¹ÌîÁª¼ê¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡Ö¡Ø¿Â»Î¤¿¤ì¡Ù¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡¢±³¤Ç¤·¤ç¡¡Ä¹Ìî°úÂà¤È¤«ÌµÍý¡×
¡ÖÄ¹Ìî¤Î°úÂà¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇÄ«¤«¤éµã¤¤¤Æ¤ë¡×
¡¡Ä¹Ìî¤Ï2009Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¡£¿·¿Í²¦¤ä¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2019¡Á2022Ç¯¤Ï¹Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2023Ç¯¤Ëµð¿Í¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
