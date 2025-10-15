´Ç¸î»Õ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡20Âå½÷ÀÂð¤Ë¿¯Æþ¤·ÀàÅð¡¡Àè·î¡¢ÊÌ¤Î½÷ÀÂð¤Ë¿¯Æþ¤·¸òºÝÁê¼ê¤é¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¡¡°°Àî»Ô
ËÌ³¤Æ»¡¦°°ÀîÅì·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯10·î14Æü¡¢½»µï¿¯Æþ¤ÈÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢°°Àî»ÔÆâ¤Î´Ç¸î»Õ¤ÎÃË¡Ê53¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï2024Ç¯8·î1Æü¸á¸å5»þ15Ê¬¤´¤í¤«¤éÍâÆü¸áÁ°9»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢°°Àî»ÔÆâ¤Î¶¦Æ±½»Âð¤Ë½»¤à20Âå¤Î½÷ÀÂð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¸°¤ä¥ー¥ê¥ó¥°¤Ê¤É»þ²Á¹ç·×Ìó1Ëü6000±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤È½÷À¤ËÌÌ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï2025Ç¯9·î¡¢»ÔÆâ¤ÎÊÌ¤Î20Âå½÷ÀÂð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢µ¢Âð¤·¤¿½÷À¤È¤½¤Î¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤·¡¢ÃËÀ¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤ÎÍÌµ¤ò´Þ¤á¤ÆÁÜºº¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
