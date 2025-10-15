¡Ö´Æ¹ö¤ÎÃÂÀ¸¡×´©¹Ô50Ç¯¡¡11·î¤Ë¹ñºÝ¥·¥ó¥Ý¡¢ÅìÂç¤Ç
¡¡20À¤µª¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ë»×ÁÛ²È¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Õ¡¼¥³¡¼¤Î¡Ö´Æ¹ö¤ÎÃÂÀ¸¡×´©¹Ô¤«¤éº£Ç¯¤Ç50Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òµÇ°¤·¤¿¹ñºÝ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤¬11·î1Æü¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¤ÎÅìÂçËÜ¶¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£¡Ö·ºÈ³¤Ï¤Ê¤¼·ºÌ³½ê¼ýÍÆ¤È¤¤¤¦·ÁÂÖ¤ò¼è¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÂê¤·¡¢½ÅÁØÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬ÌÜÅª¡£
¡¡2Éô¹½À®¤ÇÂè1Éô¤Ç¤Ï¡¢·º»ö»ÜÀß¤Î¿Í¸¢ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àNPOË¡¿Í¡Ö´Æ¹ö¿Í¸¢¥»¥ó¥¿¡¼¡×ÂåÉ½¤Î³¤ÅÏÍº°ìÊÛ¸î»Î¤äÂç³Ø¶µ¼ø¤é¤¬¡¢Ë¡ÍýÏÀ¤È¼ÂÌ³¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éµÄÏÀ¤¹¤ë¡£Âè2Éô¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¡¼¥³¡¼¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÎ©²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¢¥ë¥Æ¥£¥¨¡¼¥ë»á¤¬´ðÄ´¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦¡£¸á¸å1»þ¡Á6»þÈ¾¤Þ¤Ç¡£»öÁ°ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¤ÇÆþ¾ìÌµÎÁ¡£