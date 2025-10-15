¹â»ÔÁíºÛ¡¢ÌîÅÞ3ÅÞ¤ÈÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ø ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Ç¶¨ÎÏÍ×ÀÁ¤«
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤¬¤¤ç¤¦¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê£¿ô¤ÎÍ¿ÌîÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢Î©·û¡¦°Ý¿·¡¦¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î3ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤È¤½¤ì¤¾¤ì²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Íè½µÍ½Äê¤µ¤ì¤ëÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤ò¤á¤°¤ê¡¢¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤³¤Î3ÅÞ¤Ï¤¤Î¤¦¡¢ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´´»öÄ¹²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÂ¦¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä¸¶È¯¤Ê¤É¤Î´ðËÜÀ¯ºö¤ÇÇ§¼±¤ò°ìÃ×¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤È²þ¤á¤Æ¼çÄ¥¤·¡¢Î©·ûÂ¦¤â¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æºâ¸»¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¼¨¤¹¤è¤¦Í×µá¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤¤ç¤¦¹Ô¤ï¤ì¤ë3ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÊÖÅú¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÍº°ìÏº ÂåÉ½
¡Öº®ÆÙ¤È¤·¤¿À¯¼£¾õ¶·¤À¤«¤é¤³¤½¡¢È½ÃÇ¤Î¼´¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»äÃ£¤ÏÀ¯ºöËÜ°Ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤¹¤âÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤¤Î¤¦Ìë¡¢¡Önews23¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¤âÎ©·ûÂ¦¤ËÂÐ¤·¤Æ´ðËÜÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¤òµá¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖÉ¬¤º¤·¤â1²ó¤Ç½ª¤ï¤é¤¹¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£