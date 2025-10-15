稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾が、本日10月15日より公開されるサントリーのウェブ動画『＃素晴らしい過去になろう “外でも戻してくれたあなたに、ありがとう。”』循環型ドラマに出演する。

公開された動画は、稲垣、草磲、香取がルートセールスのユニフォーム姿で、自動販売機横のリサイクルボックスでの回収作業中に、悩み事や不満を抱えた街の人たちと遭遇。仕事を辞める勇気が出ない男性や、お風呂を巡る夫の言動に納得がいかない女性、行きつけのお店が別のお店に変わってしまったことを嘆く男性の話に、3人がそれぞれ耳を傾ける中で、3人とも、街の人たちが飲み終えたペットボトルを外でもきれいに分別していることに気付く。悩み事や不満こそ違えど、全員“外でも、はずす！はがす！”という行動が当たり前になっている姿を見て、うれしくなった3人が何げないやり取りで彼らを励まし、勇気づける3タイプのストーリーとなっている。

今回は、商店街の一角にある自動販売機とリサイクルボックスの前で、稲垣、草磲、香取がそれぞれ空容器の回収中に遭遇した街の人たちとのやり取りを長回しで撮影。街の人たちを演じた共演者とは初顔合わせだったが、監督をはじめ、スタッフにも顔なじみが多い現場 ということもあり、個別の撮影は終始和気あいあいとした雰囲気で進行。各動画で、唯一全員が揃うラストのスリーショットも、持ち前のチームワークを生かして瞬く間にOKを獲得した。

また、本CMシリーズでは、3人はルートセールスに扮したユニフォーム姿で出演する。撮影現場でも、稲垣は「この格好がなじんできました」とし、草磲は「デザインがかっこいい」、香取も「この衣装を着ると気持ちがいい」と話すなど、回を重ねて愛着が湧いている様子を見せた。中でも、2023年に制作したCMからいち早くユニフォーム姿を披露している草磲は最も着用歴が長いことから、稲垣と香取の前で「君たちは後輩だからね」と先輩風を吹かせる微笑ましい一幕も見られた。

さらに、ウェブ動画の公開に合わせて、渋谷センター街での巨大広告とラッピングカーの走行を実施。 屋外広告は10月16日から29日、ラッピングカーは10月16日から11月15日の期間中、渋谷エリアを走行する。

稲垣吾郎、草磲剛さん、香取慎吾 インタビュー （一部抜粋）

――WEB動画撮影の感想をお聞かせください。香取：3人で順番に撮影して、僕が最初だったので、一番朝が早かったです。稲垣：僕は最後に入ってきて、一番短縮で撮影させていただきました。年上なので。草磲：“短縮吾郎”ってことですね？稲垣：そうです。“合理的吾郎”ですね。ありがとうございます。草磲：今回は良い撮影ができましたね。こういう風にしたら世の中が素敵になるんだよというか。俺が慎吾ちゃんを見て、吾郎さんが俺を見るシーンがあって、俺たち3人はいつも見合っているんだよと思いました。稲垣：それだと、どんな内容なのか全然伝わらないんですけど（笑）。香取：でも、珍しくすごい把握しているよね。草磲：ちゃんと台本を読み込みましたから。人はね、見られているし、見ているんですよ。だから、 努力したり、いいことをしたりすると、必ずどこかで誰かが見てくれているという。深いストーリーですよ。 稲垣：いいことをすれば、自分たちも相手もみんなが幸せになれるということ？草磲：そう！ それがいい感じに循環していく。稲垣：幸せの循環。草磲：いいですね。さすが、吾郎さん。

――外でのペットボトルの分別方法「外でも、はずす！はがす！」を伝えていますが、 外での行動で意識していることはありますか？ 稲垣：外出する時は、やっぱり紫外線注意だよね。香取さん：今は日傘男子をたくさん見かけますが、実は稲垣さんが元祖なんですよ。もう30年ぐらい前から日傘を差していますから。稲垣：当時は珍しがられました。草磲：あと、噂によると、小型扇風機を最初に持った芸能人は吾郎さんだとか。稲垣：そうです。よく知っていますね。本当です。当時誰も持っていなかったですから。香取：今、日本中が持っていますよ。稲垣：昔はパソコンを冷やすための小さいファンだったんです。それを撮影現場に取り入れたのは、たぶん僕以外当時いなかったのかなと。ただ、それを使っていると、ファンの音がしちゃうから、音声さんによく注意されました。草磲：取り入れるのが早すぎて、怒られちゃったと。でも、時代を先取りというか、時代がようやく吾郎さんに追いついてきたという感じですね。

――「外でも戻してくれてありがとう」という感謝を表現していますが、最近誰かに感謝した出来事は？草磲：慎吾ちゃんにも、吾郎さんにも、感謝していますよ。先日もファンミーティングをやったりとか、やっぱり一人では大きなステージに立てないので、本当に2人には感謝しています。 いつも冗談ばっかり言っていますけどね（笑）。香取：うれしいです。稲垣：僕も草磲さんに感謝していますよ。草磲：ありがとうございます。同級生ですしね。香取：僕には感謝はないの？稲垣：その次ぐらいに。ところで、草磲さんとは同級生じゃないから。僕が1つ上です。香取：1つ上をしっかり言うの、うるせーですね（笑）。同級生じゃない、と。そこはダメなんですね？稲垣：ダメダメ、1歳年上ですから。草磲：そうだね。先輩です。草磲：2人の活躍を見ていると、僕自身も刺激になります。

――「キャンセル許して」篇に出てくるセリフ「風呂キャンセル界隈」にちなんで、 皆さんがついキャンセルしてしまうことを「◯◯キャンセル界隈」という形で教えてください。香取：風呂キャンセル界隈は、今年の夏はちょっと危なかったですよね。お風呂はすごい好きですが、あまりにも暑すぎたので、湯船に浸かるのはどうなのかぁという日はありました。何かありますか？草磲：ドラマの撮影中、自分のだけでなく、共演者の方とかスタッフの方が飲んだサントリー天然水のペットボトルのラベルを、全部はがしていました。そのまま置いてあると、もう気になっちゃって。香取：それを「◯◯界隈」という形で言うなら、どういう言い方ですか？草磲：だから、キャンセルキャンセル、ダブルキャンセルかな。「界隈キャンセルキャンセル」？稲垣：「ペットボトル分別界隈キャンセルキャンセル」？香取：違う違う（笑）。界隈を最後に付けて言ってほしいんですよ。草磲：じゃあ、「ペットボトル分別キャンセルキャンセル界隈」。長いですね（笑）。稲垣：みんなもそろそろ、自分ではずして、はがしたいんじゃない？ はずしたい人、いると思うよ。はずして、はがす人がめちゃめちゃ増えているみたいですし。現場でも伝えていますか？草磲：伝えていますし、本当にキャンセルキャンセルしています。でも、僕たちの力がまだまだということだから、もっともっと皆さんに伝わるように頑張らないとね。一人の人間の力は大きいですから。一人一人の心がけが大事ということです。稲垣：僕ら3人でこれからもメッセージを伝えていきましょう！

――外でのペットボトル分別のお手本として 「外でもはずす！はがす！」を実演していただけますでしょうか？香取：まずは飲み切って。稲垣：キャップをはずして。草磲：ラベルをはがす。香取：そして、つぶす。稲垣：最後に、入れる。草磲：せーの！全員：素晴らしい過去になろう

（文＝リアルサウンド編集部）