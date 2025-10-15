稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾が“ペットボトルのきれいな分別”を発信！「いいことをすると、必ずどこかで誰かが見てくれている」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

稲垣吾郎、草なぎ剛（なぎは、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾が出演する、サントリーの企業広告『#素晴らしい過去になろう』の新シリーズが、10月20日「リサイクルの日」に向けてサントリー公式YouTubeや各SNS、ウェブサイトにおいて10月15日から順次公開となる。

■稲垣、草なぎ、香取が、悩み事や不満を抱えた街の人たちを勇気づける3本の動画

今回の動画は、2030年までにすべてのペットボトルの100パーセントサステナブル化の実現に向けて、様々な活動を続けているサントリーが「ペットボトルのきれいな分別」を発信するもの。

稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が「はずして、はがして、外でも戻してくれたあなたに、ありがとう。」と呼びかける。

公開される3本のWEB動画では、稲垣、草なぎ、香取がルートセールス（※）のユニフォーム姿で、自動販売機横のリサイクルボックス（飲料空容器専用の回収ボックス）での回収作業中に、悩み事や不満を抱えた街の人たちと遭遇。仕事を辞める勇気が出ない男性や、お風呂を巡る夫の言動に納得がいかない女性、行きつけのお店が別のお店に変わってしまったことを嘆く男性の話に、稲垣、草なぎ、香取がそれぞれ耳を傾けるなかで、3人とも、街の人たちが飲み終えたペットボトルを外でもきれいに分別していることに気付く。

悩み事や不満こそ違えど、全員「外でも、はずす！ はがす」という行動が当たり前になっている姿を見て、すっかりうれしくなった稲垣たちが、何げないやり取りで彼らを励まし、勇気づける3タイプのストーリーを通じて「はずして、はがして、外でも戻してくれたあなたに、ありがとう。」というメッセージを訴求していく。

※ルートセールス：自動販売機の設置先を巡回し、商品の補充や機械の清掃、リサイクルボックスの空容器回収などの業務を行う専門の職種

■撮影エピソード

今回は商店街の一角にある自動販売機とリサイクルボックスの前で、稲垣、草なぎ、香取が、それぞれ空容器の回収中に遭遇した街の人たちとのやり取りを長回しで撮影。街の人たちを演じた共演者とは初顔合わせだったが、監督をはじめ、スタッフにも顔なじみが多い現場ということもあり、個別の撮影は終始和気あいあいとした雰囲気で進行。各動画で、唯一全員が揃うラストのスリーショットも、持ち前のチームワークを生かして瞬く間にOKを獲得した。

『#素晴らしい過去になろう』のCMシリーズといえば、ルートセールスに扮した3人の爽やかなユニフォーム姿が印象的。撮影現場でも「この格好がなじんできました」（稲垣）、「デザインがかっこいい」（草なぎ）、「この衣装を着ると気持ちがいい」（香取）とうれしそうに話すなど、回を重ねてすっかり愛着が湧いている様子。なかでも、2023年に制作されたCMからいち早くユニフォーム姿を披露している草なぎは最も着用歴が長いことから、稲垣と香取の前で「君たちは後輩だからね」と茶目っ気たっぷりに先輩風を吹かせる微笑ましいひと幕もあった。

■渋谷センター街に巨大広告が登場！ラッピングカーも走行

外でも、飲みきったらキャップをはずしてラベルをはがす、ペットボトルのきれいな分別を促進することを目的に、WEB動画公開と合わせて「外でも、はずす！ はがす！」と呼びかける渋谷センター街での巨大広告の掲示や、渋谷エリアでのラッピングカーの走行も実施。渋谷に行った際はぜひ注目してみよう。

◇屋外広告（OOH）

掲出場所 ： 渋谷センター街

掲出期間 ： 2025年10月16日（木）～10月29日（水）

◇ラッピングカー

走行場所 ： 渋谷エリア

走行期間 ： 2025年10月16日（木）～11月15日（土）

■稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾 インタビュー（※一部抜粋）