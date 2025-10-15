稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾が“ペットボトルのきれいな分別”を発信！「いいことをすると、必ずどこかで誰かが見てくれている」
稲垣吾郎、草なぎ剛（なぎは、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾が出演する、サントリーの企業広告『#素晴らしい過去になろう』の新シリーズが、10月20日「リサイクルの日」に向けてサントリー公式YouTubeや各SNS、ウェブサイトにおいて10月15日から順次公開となる。
■稲垣、草なぎ、香取が、悩み事や不満を抱えた街の人たちを勇気づける3本の動画
今回の動画は、2030年までにすべてのペットボトルの100パーセントサステナブル化の実現に向けて、様々な活動を続けているサントリーが「ペットボトルのきれいな分別」を発信するもの。
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が「はずして、はがして、外でも戻してくれたあなたに、ありがとう。」と呼びかける。
公開される3本のWEB動画では、稲垣、草なぎ、香取がルートセールス（※）のユニフォーム姿で、自動販売機横のリサイクルボックス（飲料空容器専用の回収ボックス）での回収作業中に、悩み事や不満を抱えた街の人たちと遭遇。仕事を辞める勇気が出ない男性や、お風呂を巡る夫の言動に納得がいかない女性、行きつけのお店が別のお店に変わってしまったことを嘆く男性の話に、稲垣、草なぎ、香取がそれぞれ耳を傾けるなかで、3人とも、街の人たちが飲み終えたペットボトルを外でもきれいに分別していることに気付く。
悩み事や不満こそ違えど、全員「外でも、はずす！ はがす」という行動が当たり前になっている姿を見て、すっかりうれしくなった稲垣たちが、何げないやり取りで彼らを励まし、勇気づける3タイプのストーリーを通じて「はずして、はがして、外でも戻してくれたあなたに、ありがとう。」というメッセージを訴求していく。
※ルートセールス：自動販売機の設置先を巡回し、商品の補充や機械の清掃、リサイクルボックスの空容器回収などの業務を行う専門の職種
■撮影エピソード
今回は商店街の一角にある自動販売機とリサイクルボックスの前で、稲垣、草なぎ、香取が、それぞれ空容器の回収中に遭遇した街の人たちとのやり取りを長回しで撮影。街の人たちを演じた共演者とは初顔合わせだったが、監督をはじめ、スタッフにも顔なじみが多い現場ということもあり、個別の撮影は終始和気あいあいとした雰囲気で進行。各動画で、唯一全員が揃うラストのスリーショットも、持ち前のチームワークを生かして瞬く間にOKを獲得した。
『#素晴らしい過去になろう』のCMシリーズといえば、ルートセールスに扮した3人の爽やかなユニフォーム姿が印象的。撮影現場でも「この格好がなじんできました」（稲垣）、「デザインがかっこいい」（草なぎ）、「この衣装を着ると気持ちがいい」（香取）とうれしそうに話すなど、回を重ねてすっかり愛着が湧いている様子。なかでも、2023年に制作されたCMからいち早くユニフォーム姿を披露している草なぎは最も着用歴が長いことから、稲垣と香取の前で「君たちは後輩だからね」と茶目っ気たっぷりに先輩風を吹かせる微笑ましいひと幕もあった。
■渋谷センター街に巨大広告が登場！ラッピングカーも走行
外でも、飲みきったらキャップをはずしてラベルをはがす、ペットボトルのきれいな分別を促進することを目的に、WEB動画公開と合わせて「外でも、はずす！ はがす！」と呼びかける渋谷センター街での巨大広告の掲示や、渋谷エリアでのラッピングカーの走行も実施。渋谷に行った際はぜひ注目してみよう。
◇屋外広告（OOH）
掲出場所 ： 渋谷センター街
掲出期間 ： 2025年10月16日（木）～10月29日（水）
◇ラッピングカー
走行場所 ： 渋谷エリア
走行期間 ： 2025年10月16日（木）～11月15日（土）
■稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾 インタビュー（※一部抜粋）
――WEB動画撮影の感想をお聞かせください。
香取：3人で順番に撮影して、僕が最初だったので、いちばん朝が早かったです。
稲垣：僕は最後に入ってきて、いちばん短縮で撮影させていただきました。年上なので。
草なぎ：“短縮吾郎”ってことですね？
稲垣：そうです。“合理的吾郎”ですね。ありがとうございます。
草なぎ：今回は良い撮影ができましたね。こういうふうにしたら世の中が素敵になるんだよというか。俺が慎吾ちゃんを見て、吾郎さんが俺を見るシーンがあって、俺たち3人はいつも見合っているんだよと思いました。
稲垣：それだと、どんな内容なのか全然伝わらないんですけど（笑）。
香取：でも、珍しくすごい把握しているよね。
草なぎ：ちゃんと台本を読み込みましたから。人はね、見られているし、見ているんですよ。だから、努力したり、いいことをしたりすると、必ずどこかで誰かが見てくれているという。深いストーリーですよ。
稲垣：いいことをすれば、自分たちも相手もみんなが幸せになれるということ？
草なぎ：そう！ それがいい感じに循環していく。
稲垣：幸せの循環。
草なぎ：いいですね。さすが、吾郎さん。
――外でのペットボトルの分別方法「外でも、はずす！ はがす！」を伝えていますが、外での行動で意識していることはありますか？
稲垣：外出するときは、やっぱり紫外線注意だよね。
香取：今は日傘男子をたくさん見かけますが、実は稲垣さんが元祖なんですよ。もう30年ぐらい前から日傘を差していますから。
稲垣：当時は珍しがられました。
草なぎ：あと、噂によると、小型扇風機を最初に持った芸能人は吾郎さんだとか。
稲垣：そうです。よく知っていますね。本当です。当時誰も持っていなかったですから。
香取：今、日本中が持っていますよ。
稲垣：昔はパソコンを冷やすための小さいファンだったんです。それを撮影現場に取り入れたのは、たぶん僕以外当時いなかったのかなと。ただ、それを使っていると、ファンの音がしちゃうから、音声さんによく注意されました。
草なぎ：取り入れるのが早すぎて、怒られちゃったと。でも、時代を先取りというか、時代がようやく吾郎さんに追いついてきたという感じですね。
――「外でも戻してくれてありがとう」という感謝を表現していますが、最近誰かに感謝した出来事は？
草なぎ：慎吾ちゃんにも、吾郎さんにも、感謝していますよ。先日もファンミーティングをやったりとか、やっぱりひとりでは大きなステージに立てないので、本当にふたりには感謝しています。いつも冗談ばっかり言っていますけどね（笑）。
香取：うれしいです。
稲垣：僕も草なぎさんに感謝していますよ。
草なぎ：ありがとうございます。同級生ですしね。
香取：僕には感謝はないの？
稲垣：その次ぐらいに。ところで、草なぎさんとは同級生じゃないから。僕が1つ上です。
香取：1つ上をしっかり言うの、うるせーですね（笑）。同級生じゃない、と。そこはダメなんですね？
稲垣：ダメダメ、1歳年上ですから。
草なぎ：そうだね。先輩です。ふたりの活躍を見ていると、僕自身も刺激になります。
――「キャンセル許して」篇に出てくるセリフ「風呂キャンセル界隈」にちなんで、皆さんがついキャンセルしてしまうことを「◯◯キャンセル界隈」という形で教えてください。
香取：風呂キャンセル界隈は、今年の夏はちょっと危なかったですよね。お風呂はすごい好きですが、あまりにも暑すぎたので、湯船に浸かるのはどうなのかぁという日はありました。何かありますか？
草なぎ：ドラマの撮影中、自分のだけでなく、共演者の方とかスタッフの方が飲んだ“サントリー天然水”のペットボトルのラベルを、全部はがしていました。そのまま置いてあると、もう気になっちゃって。
香取：それを「◯◯界隈」という形で言うなら、どういう言い方ですか？
草なぎ：だから、キャンセルキャンセル、ダブルキャンセルかな。「界隈キャンセルキャンセル」？
稲垣：「ペットボトル分別界隈キャンセルキャンセル」？
香取：違う違う（笑）。界隈を最後に付けて言ってほしいんですよ。
草なぎ：じゃあ、「ペットボトル分別キャンセルキャンセル界隈」。長いですね（笑）。
稲垣：みんなもそろそろ、自分ではずして、はがしたいんじゃない？ はずしたい人、いると思うよ。はずして、はがす人がめちゃめちゃ増えているみたいですし。現場でも伝えていますか？
草なぎ：伝えていますし、本当にキャンセルキャンセルしています。でも、僕たちの力がまだまだということだから、もっともっと皆さんに伝わるように頑張らないとね。ひとりの人間の力は大きいですから。一人ひとりの心がけが大事ということです。
稲垣：僕ら3人でこれからもメッセージを伝えていきましょう！
――外でのペットボトル分別のお手本として「外でもはずす！ はがす！」を実演していただけますでしょうか？
香取：まずは飲み切って。
稲垣：キャップをはずして。
草なぎ：ラベルをはがす。
香取：そして、つぶす。
稲垣：最後に、入れる。
草なぎ：せーの！
全員：素晴らしい過去になろう
