¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ê34¡Ë¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖIRIS¡¡OUT¡×¡Ê9·î24ÆüÈ¯Çä¡Ë¤¬¡¢¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÄê³ÛÄ°¤ÊüÂê¡Ë¤Ç¤ÎºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£15ÆüÈ¯É½¤Î¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç½éÅÐ¾ì¤«¤é4½µÏ¢Â³¤Î¼ó°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤â1²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£YOASOBI¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Î5½µ¤Ç¤Î1²¯²óÆÍÇË¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡¡¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Î¼çÂê²Î¡£ÊÆÄÅ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤â¤³¤ì¤âÁ´¤Æ¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¡²è¤¬ºÇ½é¤Ë¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸½¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¶Ê¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢±Ç²è¤ÎÉ¾È½¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£