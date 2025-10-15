ÅÄÃæ¼ù¡¡¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÊ¹¤«¤ì¤ëÆâÍÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ö²¿¤Î¼Ö?¤É¤ó¤Ê²È¤Ë?¡×¤è¤ê¤â¡Ä¤µ¤ó¤Þ¾×·â¡Ö»þÂå¤«¡×
¡¡SixTONES¤ÎÅÄÃæ¼ù¡Ê30¡Ë¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸åÇÚ¤«¤é¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ëÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÀáÌó¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤¿ÍÌ¾¿ÍSP¡×¡£ÀáÌó¹¥¤¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï¼«¿æ¤¬°ìÀÚ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡ÖºÇ¶á¤Ï½ÐÁ°¤ÎÇÛÃ£ÎÁ¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ç¡×¤È¼«¿È¤ÎÀáÌó½Ñ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆMC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡Ö¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤è¤êÃù¶â¤¬Â¿¤¤?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö·ë¹½¤ß¤ó¤Ê¡Ä¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÀáÌó¡¦·ðÌó²È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÃù¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹ÅÄÃæ¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤¢¤«¤ó¤Ç¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿¡¢Ãù¶â»×¹Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÀèÇÚ¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤Á¤ã¤¦¤ä¤í?¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±Ãù¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤È¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÆ³¤½Ð¤·¤¿·ëÏÀ¤À¤È¤·¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤ÏÃù¶â¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÀµ²ò¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö²æ¡¹¤Î¾¦Çä¡¢Ì´¤òÇä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¤Ç¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤½¤ì¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤¦¡Ä¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ´¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö°ã¤¦°ã¤¦¡×¤È¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤ÈºÇ¶á¡¢¸åÇÚ¤È¤«¤Ë¡È²¿¤Î¼Ö¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«?¡É¡È¤É¤ó¤Ê²È½»¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«?¡É¤è¤ê¡ÈÃù¶â¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«?¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¥¦¥½¡¼!?»þÂå¤«¡Ä¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤Á¤¬²¿¤«¤½¤Î¡Ä¡È¤¦¤ï¡¼¤½¤ó¤À¤±Ãù¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡£Ì´¤¢¤ë¤ï¡É¤Ã¤Æ»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£