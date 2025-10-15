ËÜÌÚ²í¹°¡¢¿å¤Î¥Õ¥é¥Õ¡¼¥×¤ÇÉñ¤¦¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡ØÆÃ¿å¡Ù¿·CM¤Ç°µ´¬¥À¥ó¥¹ÈäÏª
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ËÜÌÚ²í¹°¤¬¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¿·¤¿¤Êµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡ØÆÃ¿å¡Ê¤È¤¯¤¹¤¤¡Ë¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¿·¤¿¤ÊTV-CM¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¿å ÃÂÀ¸¡×ÊÓ¤ËÅÐ¾ì¡£10·î21Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿å¤Î¥Õ¥é¥Õ¡¼¥×¤ÇÉñ¤¦¡¢ËÜÌÚ²í¹°¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡ØÆÃ¿å¡Ù¿·CM
¡¡¡ØÆÃ¿å¡Ù¤Ï¡¢¡Ø°Ë±¦±ÒÌç ÆÃÃã¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿ÌµÌ£Ìµ½¤Îµ¡Ç½À¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡£ÆâÂ¡»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤ò½õ¤±¤ëÀ®Ê¬¡ÖHMPA¡Ê3-(4-¥Ò¥É¥í¥¥·-3-¥á¥È¥¥·¥Õ¥§¥Ë¥ë)¥×¥í¥Ô¥ª¥ó»À¡Ë¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÄÌ¾ï¤Î¿å¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì°û¤ß¿´ÃÏ¤òÄÉµá¤·¤¿¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·CM¤Ç¤Ï¡¢²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯¹¤¬¤ë¿å¶À¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ËÜÌÚ¤¬¿å¤Î¥Õ¥é¥Õ¡¼¥×¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤éÉñ¤¦¸¸ÁÛÅª¤Ê±ÇÁü¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¿¶ÉÕ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎAya Sato¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤Æ°¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿å¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÌÚ¤Ï»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÏ·ÂÎ¤ËÊÜÂÇ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¿å¤Èµº¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç£±¥«¥Ã¥È¤º¤ÄÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Aya Sato¤Ï¡Ö¡ÈËÜÌÚ¤µ¤ó¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¿¶ÉÕ¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤ë»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Êü±Ç³«»Ï¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢10·î15Æü¤«¤é¤Ï¡È¿·¤·¤¤¡¢¤ªÃã¤Î¿å¡É¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢JR¸æÃã¥Î¿å±Ø¤ÇÆÃÊÌ¹¹ð¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£²þ»¥Æâ¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤ä¥Û¡¼¥àÊÉÌÌ¤Ë¤Æ¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ØÆÃ¿å¡Ù¤Ï600mlÆþ¤ê¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï150±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡£º£¸å¤Ï¡ØÆÃÃã¡Ù¤È¤Î¡È2ËÜÃì¡É¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡È°û¤à·ò¹¯½¬´·¡É¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
