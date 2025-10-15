ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡× »Ë¾åºÇÂ®¤Ç¡ØIRIS OUT¡ÙºÆÀ¸¿ô£±²¯²ó¤òÆÍÇË
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ê£³£´¡Ë¤Î³Ú¶Ê¡Ö£É£Ò£É£Ó¡¡£Ï£Õ£Ô¡×¤¬¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾åºÇÂ®¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô£±²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£µÆü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö£É£Ò£É£Ó¡¡£Ï£Õ£Ô¡×¤Ï·à¾ìÈÇ¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡¡¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Î¼çÂê²Î¡£ÊÆÄÅ¤¬¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤ÇÎßÀÑºÆÀ¸¿ô£±²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£ºî¤Ç¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£±£¸ºîÌÜ¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÐ¾ì£´½µÌÜ¤Ç¤ÎÃ£À®¤Ï¡¢£Ù£Ï£Á£Ó£Ï£Â£É¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ê£µ½µ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ë¾åºÇÂ®¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½é¤È¤Ê¤ë£´½µÏ¢Â³¤Î½µ´ÖºÆÀ¸¿ô£²£°£°£°Ëü²óÄ¶¤¨¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¡Ê£²£°£²£µ¡¿£±£°¡¿£²£°ÉÕ¡¡½¸·×´ü´Ö¡§£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£¶Æü¡Á£±£°·î£±£²Æü¡¢¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ë
¡¡ÊÆÄÅ¤Ï¡Ö½ã¿è¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤â¤³¤ì¤âÁ´¤Æ¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¡²è¤¬ºÇ½é¤Ë¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸½¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¶Ê¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢±Ç²è¤ÎÉ¾È½¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖêÃÏÇÅª¡Ê¤³¤ï¤¯¤Æ¤¡Ë¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÃË¤Î»Ò¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø£Ë£É£Ã£Ë¡¡£Â£Á£Ã£Ë¡Ù¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È¤¬¤Ê¤ê»¶¤é¤¹¤è¤¦¤Ê²Î¤¤Êý¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿Í¡¹¤Ø¡Ö¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÄ¹¤¯²»³Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ø£É£Ò£É£Ó¡¡£Ï£Õ£Ô¡Ù¤Ï½é´ü¤Î³Ú¶Ê¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤¦É¾È½¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¤ï¤¿¤·¤È¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤¢¤ë¿Í¤â¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËºÆ¤Ó½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¡£¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¿Í¤â¤º¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£