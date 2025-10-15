´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¡©¡×¡¡Âç¶âÀ±¡¦¿¹ÊÝJ¤Ë¶ÄÅ·¡ÖÆüËÜÈÇ¡¦Åìµþ¤Î´ñÀ×¤À¡×
¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Á°È¾2¼ºÅÀ¤ÈÎôÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë°ìµó3ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¡£AÂåÉ½¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ÎÂç¶âÀ±¡£¶Ã¤¯¤Ù¤µÕÅ¾·à¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¾×·â¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢Æ²°ÂÎ§¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤é¤ò¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤·¤¿ÆüËÜ¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤Î5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë·èÄêµ¡¤òºî¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µÕ¤ËÁ°È¾26Ê¬¡¢Æ±32Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÌðÊó¤¤¤¿¤¤ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾7Ê¬¡¢Áê¼êDF¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Î®¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ø¡£·Þ¤¨¤¿Æ±17Ê¬¡¢µ×ÊÝ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤¿°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤òÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±26Ê¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¾åÅÄ¤Î¥Ø¥Ã¥É¤¬·è¤Þ¤ê¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£3-2¤ÇÆüËÜ¤¬Îò»ËÅª1¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖBestEleven¡×¤â¾×·â¤ò¤â¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£¸«½Ð¤·¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¡©¡¡ÆüËÜÈÇ¡ØÅìµþ¤Î´ñÀ×¡Ù¡Ä0-2¢ª3-2µÕÅ¾¾¡Íø¡¢ÆüËÜ»Ë¾å½é¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¡×¤Èµ¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÁê¼ê¤Ë´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤ÊµÕÅ¾·à¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£0-2¤Ç¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»î¹ç¤ò3-2¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¤Ë»Ä¤ëÂç¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÁ°È¾Àï¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î´°¾¡¥à¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÆüËÜ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÂ®¤¤Å¸³«¤È¿»Æ©¥×¥ì¡¼¤Ë¤ª¼ê¾å¤²¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°È¾¤ÎÆüËÜ¤¬ÎôÀª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾Àï¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦Î®¤ì¤À¤Ã¤¿¡£È¿·â¤Î¿®¹æÃÆ¤ÏÆîÌî¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡×¤È»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤¬ÆüËÜ¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¡ÖÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤Ë¼¡¤¤¤Ç¥¢¥¸¥¢¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÇË¤Ã¤¿¹ñ¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¼«¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎò»Ë¤ËÄ¹¤¯»Ä¤ëµÇ°ÈêÅª¤Ê½Ö´Ö¤òºî¤Ã¤¿¡×¤ÈÎò»ËÅª¤Ê1¾¡¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë