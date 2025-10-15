¡ÚÂ®Êó¡ÛÂæÉ÷23¹æ¤Ï²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿
ÂæÉ÷23¹æ(¥Ê¥¯¥ê¡¼)¤Ï¡¢10·î15Æü(¿å)¸áÁ°3»þ¤ËÆüËÜ¤Î¤Ï¤ë¤«Åì¤Ç²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÉ÷23¹æ¡¡²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿
ÂæÉ÷23¹æ¤Ï¡¢10·î8Æü(¿å)¸á¸å3»þ¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢È¯Ã£¤ò¤·¤Ê¤¬¤éËÌ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£10Æü(¶â)¸áÁ°9»þ¤Ë¤Ï¿ÊÏ©¤òÀ¾¤è¤ê¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¡¢11Æü(ÅÚ)¸áÁ°0»þ¤Ë¤«¤±¤ÆÆî¤è¤ê¤Ë¿ÊÏ©¤ò¼è¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ºÆ¤Ó¸þ¤¤òËÌ¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£12Æü(Æü)¸áÁ°0»þ¤Ë¤Ï¿ÊÏ©¤òÅì¤è¤ê¤ËÊÑ¤¨¡¢13Æü(·î)¸áÁ°0»þ¤Ë¤ÏÂæÉ÷¤¬¶¯¤¤ÀªÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ú¤Â³¤¡¢Åì¤è¤ê¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°6»þ¤Ë¤Ï¡¢°ËÆ¦½ôÅç(ÀÄ¥öÅç¤äÈ¬¾æÅç)¤¬É÷Â®25¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎË½É÷°è¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°11»þ¤Ë¤Ï¡¢°ËÆ¦½ôÅç(ÀÄ¥öÅç¤äÈ¬¾æÅç)¤ÏË½É÷°è¤«¤éÈ´¤±¡¢½ù¡¹¤ËÂ®ÅÙ¤ò¤¢¤²¤ÆÆüËÜ¤ÎÅì¤Ø±ó¤¶¤«¤ê¡¢15Æü(¿å)¸áÁ°3»þ¡¢ÆüËÜ¤Î¤Ï¤ë¤«Åì¤Ç²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÉ÷23¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢È¬¾æÅç¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢13Æü(·î)¸áÁ°6»þ15Ê¬¤ËºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï42.7m/s¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£