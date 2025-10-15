±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡¢¡ÖBeautiful World¡×¤¬¼«¿È6ºîÌÜ¤ÎÎß·×ºÆÀ¸¿ô1²¯ÆÍÇË¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ÖBeautiful World¡×¤¬¡¢10·î15ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û²ñ¾ìÁûÁ³¡Ä¡ªSONICMANIA¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë
¡¡½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï75Ëü9599²ó¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯34Ëü6672²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿ÈÄÌ»»6ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô£±²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¡Ú¢¨¡Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2007Ç¯8·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿CD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBeautiful World / Kiss & Cry¡×¤Ë¼ýÏ¿¡£Æ±Ç¯9·î1Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ:½ø¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£2017Ç¯12·î8Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¡£
¡Ú¢¨¡Û±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇË¤Û¤«ºîÉÊ¢¨Ã£À®½ç¡§¡ÖOne Last Kiss¡×¡ÖFirst Love¡×¡Ö·¯¤ËÌ´Ãæ¡×¡ÖAutomatic ¡ÊAlbum Edit¡Ë¡×¡ÖCan You Keep A Secret¡©¡×
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯10·î20ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î6Æü¡Á12Æü¡Ë¡ä
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û²ñ¾ìÁûÁ³¡Ä¡ªSONICMANIA¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë
¡¡½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï75Ëü9599²ó¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯34Ëü6672²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿ÈÄÌ»»6ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô£±²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¡Ú¢¨¡Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2007Ç¯8·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿CD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBeautiful World / Kiss & Cry¡×¤Ë¼ýÏ¿¡£Æ±Ç¯9·î1Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ:½ø¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£2017Ç¯12·î8Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¡£
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯10·î20ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î6Æü¡Á12Æü¡Ë¡ä