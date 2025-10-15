Í¥Î¤¡¢¡Ö¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¡×¤¬¼«¿ÈÄÌ»»3ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô4²¯²óÆÍÇË¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡Í¥Î¤¡Ö¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¡×¤¬¡¢10·î15ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô4²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÍ¥Î¤¡Ö¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¡×MV
¡¡½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï78Ëü9797²ó¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï4²¯70Ëü4657²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿ÈÄÌ»»3ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô4²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¡Ú¢¨¡Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2021Ç¯7·î7Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¼«¿È½é¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¶Ê¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÍ¥Î¤¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¤Î´ë²è¤Ç¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎJUN MIYASAKA¤Î°Ù¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡£
¡Ú¢¨¡ÛÍ¥Î¤¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô4²¯²óÆÍÇË¤Û¤«ºîÉÊ¢¨Ã£À®½ç¡§¡Ö¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡Ö¥Ù¥Æ¥ë¥®¥¦¥¹¡×
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯10·î20ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î6Æü¡Á12Æü¡Ë¡ä
