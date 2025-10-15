BABYMONSTER¡¢¡ÖDRIP¡×¤¬¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇË¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦BABYMONSTER¡Ê¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ë¤Î¡ÖDRIP¡×¡Ê¥É¥ê¥Ã¥×¡Ë¤¬¡¢10·î15ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛBABYMONSTER¡ÖDRIP¡×MV
¡¡½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï80Ëü2353²ó¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯1Ëü7438²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡BABYMONSTER¤ÏYG ENTERTAINMENT¤«¤éBLACKPINK°ÊÍè¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¿¥¤¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¤ÎÂ¿¹ñÀÒ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£
¡¡ËÜºî¡ÖDRIP¡×¤Ï¡¢2024Ç¯11·î1Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¡£Æ±Ç¯11·î2Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDRIP¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¡¢BIGBANG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦G-DRAGON¤¬ºî¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯10·î20ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î6Æü¡Á12Æü¡Ë¡ä
