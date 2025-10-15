timelesz¸¶²Å¹§¡õ¼ÄÄÍÂçµ±¡¢¡Ø¥Ò¥ë¥Þ¥¤¥ë¥É¡Ù¿·CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡Ö¤Þ¤À¥É¥Ã¥¥ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤Î¸¶²Å¹§¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¤¬¡¢18Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë·ò±ÉÀ½Ìô¡Ø¥Ò¥ë¥Þ¥¤¥ë¥É¡Ù¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡ÖCM¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×ÊÓ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¿·¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿2¿Í¤¬CM¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤ò¾þ¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢»ØÀè¤ä´ØÀá¤Ê¤É´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ë¤Ê¤¾¤ë·Ú²÷¤Ê¥À¥ó¥¹¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤Ç²ÚÎï¤Ë¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤·¤¿¸¶²Å¹§¡õ¼ÄÄÍÂçµ±
¡¡¿·CM¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥óÃå¤òÃå¤¿¸¶¤¬¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÎý½¬¼¼¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¶Ã¤¯¼ÄÄÍ¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë2¿Í¤Ï¹ë²Ú¤Ê°áÁõ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼ÉñÂæ¤ØÈô¤Ó¹þ¤à¡£¥À¥ó¥¹Îý½¬¤«¤éCM¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤¬¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö´¥ÁçÈ©¤Ë¤Ï¥Ò¥ë¥Þ¥¤¥ë¥É¢ö¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢±éµ»¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¸¶¤¬¡¢½é¡¹¤·¤µ¤Î¤¢¤ë¼ÄÄÍ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¹Ô¡£±éµ»Ãæ¤Î¼ÄÄÍ¤ò¸«¤¿¸¶¤Ï¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤Äï¤Ã¤Æ´¶¤¸¢ö¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯°ìËë¤â¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥Á¡¼¥ë»£±ÆÃæ¤Ï¡¢¼ÄÄÍ¤¬¸¶¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¡¢2¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£°ìÊý¡¢»£±ÆÁ°¤Ë2¿Í¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤ÆCM¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¡È¥³¥½Îý¡É¤·¤¿¤ê¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥À¥ó¥¹¤Ë¡Ö¤â¤¦1²ó¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È²Ì´º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¼ÄÄÍ¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê°ìÌÌ¤â¡£ÁêÀÈ´·²¤Ê2¿Í¤Î¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¡¢´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê°ìÌÌ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¶áÈ©¤Î¥±¥¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼ÄÄÍ¤¬¡Ö¤â¤È¤â¤È¥±¥¢¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Àö´é¤â¤·¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¤È¤â¤ËÃË»Ò¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ÏÀö´é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï1¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¸¶¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Í¡¼¤À¤í¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È±Ô¤¯¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸¶¤Ï¡ÖÌë¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½Å¤ÍÅÉ¤ê¤·¤Æ¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ú¤¤¤È¤¤Ï»ý¤ÁÊâ¤¤Ç¤¤ëË¢¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¤Ç¤³¤Þ¤á¤ËÊÝ¼¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ã¼¾´ï¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÆþÇ°¤Ë¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£Åß¤Î´¥ÁçÂÐºö¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¤òÄ«ÈÕ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥¿¥¤¥×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎCM¤¬2¿Í¤Ç¤Î½é¶¦±é¤È¤Ê¤ê¡¢¼ÄÄÍ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥É¥Ã¥¥ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¡£¡ÖCM¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë2¿Í¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡È¤Ê¤ó¤«ÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤â¡É¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¡ØCM¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¶Ã¤¤È´î¤Ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¶¦±é¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥·¡¼¥ó¡£¥«¥á¥é²è³Ñ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸«¤Ä¤á¹ç¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö·ë¹½¾È¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¸¶¤µ¤ó¡¢åºÎï¤ÊÆ·¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¼ÄÄÍ¤¬ÏÃ¤¹¤È¡¢¸¶¤â¡Ö²¶¤âÆ±¤¸¤³¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡ª¹õÌÜ¥Ç¥«¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£±éµ»ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¸¶¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤¬¸÷¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¼ÄÄÍ¤Ï¡ÖËÍ¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êÍÞÍÈ¤¬¤Ê¤¤ÏÃ¤·Êý¤ò¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡¢ËÀÆÉ¤ß¤ËÊ¹¤³¤¨¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¸¶¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤º¥¤¥±¥Ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¼¤ÎÍÞÍÈ¤¬¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÀèÇÚ¤«¤é³Ø¤Ó¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎCM¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥ë¥Þ¥¤¥ë¥É¤é¤·¤¤¡ÈÅÉ¤ë»ÅÁð¡É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£»£±ÆÅöÆü¤ÎÄ«¤Ë¤Ï¡¢¸¶¤È¼ÄÄÍ¤¬2¿Í¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥³¥½Îý¡×¤ò¤·¤Æ¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½¾ì¤ÇÈùÌ¯¤Ë¿¶¤ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸¶¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¼ÄÄÍ¤â¡Ö·ë¹½Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆ±°Õ¡£»×¤ï¤ÌÊÑ¹¹¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Ú¤·¤¯Îý½¬¤ËÎå¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡¼ÄÄÍ¤Ï¡Ö±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤¹¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡ÈÉª¤á¤Ã¤Á¤ã¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡É¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä»£¤êÄ¾¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²¿ÅÙ¤â¼«¤é¡Ö¤â¤¦1²ó¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎ×¤ó¤À»Ñ¤Ë¡¢¸¶¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼Ä¤ÏÉé¤±¤º·ù¤¤¤À¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯Íê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£¼ÄÄÍ¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°¤¤¬¡È¥Ò¥ë¥Þ¥¤¥ë¥É¤òÅÉ¤ë»ÅÁð¡É¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ð¤¨¤ä¤¹¤¯¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£CM¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤ò¡¢¥À¥ó¥¹¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¸½¤·¤¿2¿Í¤ÎÅØÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÇ¶á½á¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¶¤Ï¡Ö²¶¡¢ÀöÂõÊª¤Ï´ðËÜÉô²°´³¤·ÇÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸¼´Ø¥Þ¥Ã¥È¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã±ø¤ì¤¿¤Î¤Çµ×¡¹¤Ë³°¤Ë´³¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é»Å»öÃæ¤ËÅÚº½¹ß¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡Äµ¢¤Ã¤¿¤é¥Þ¥Ã¥È¤¬¤¹¤´¤¯½á¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¼ÄÄÍ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»£±Æ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¿·Á¯¤Ç½á¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ë²óÅú¡£¸¶¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎÅú¤¨¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¸¶¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÊýË¡¤È¤·¤Æ¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤â¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ï¿´¤âÂÎ¤â½á¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥ª¥Õ¤ÎÌþ¤·»þ´Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤äº£¤Þ¤Ç¥±¥¢¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ò¥ë¥Þ¥¤¥ë¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È²óÅú¡£¼ÄÄÍ¤Ï¡ÖËÍ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÈ©¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤È°ì½ï¤Ë´¥ÁçÂÐºö¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÇ®¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
