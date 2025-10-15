ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢¡ÖIRIS OUT¡×¤ÇµÏ¿¥é¥Ã¥·¥å¡¡´î¤Ó¤ÎÀ¼¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤Ë´¶¼Õ¡×¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¿·¶Ê¡ÖIRIS OUT¡×¤¬¡¢15ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÇµÏ¿¤ò¼¡¡¹¤È¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×MV
¡¡Æ±ÆüÉÕ¤Ç¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô2,805.5Ëü²ó¡Ê28,054,677²ó¡Ë¤òµÏ¿¡£4½µÏ¢Â³1°Ì³ÍÆÀ¤È¤È¤â¤Ë»Ë¾åºÇÂ®¤ÇÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯1,619.9Ëü²ó¡Ê116,199,469²ó¡Ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÅÐ¾ì4½µÌÜ¤Ç¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÃ£À®¤Ï¡¢YOASOBI¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Î5½µÌÜ¤òÄ¶¤¨¡¢¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾åºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¡£18ºîÌÜ¤ÎÆÍÇË¤Ï¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï2000Ëü²óÄ¶¤¨¤òµÏ¿¡£OfficialÉ¦ÃËdism¡¢YOASOBI¡¢Creepy Nuts¤Ë¼¡¤°»Ë¾å4ÁÈÌÜ¤Ç¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½é¤ÎÃ£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë4½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡Ê9·î29ÆüÉÕ½éÅÐ¾ì¤«¤éºÇ¿·10·î20ÆüÉÕ¤Þ¤Ç¡Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃËÀ¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤Ï±Í¿Í¡Ö¹á¿å¡×¤Î3½µÏ¢Â³¤òÄ¶¤¨½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¤±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ëÌ¾µÁ¤Ë¤è¤ë¡ÖJANE DOE¡×¤¬¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1,257.3Ëü²ó¡Ê12,573,184²ó¡Ë¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£10·î6ÆüÉÕ¤«¤é3½µÏ¢Â³¤ÎTOP3Æþ¤ê¤È½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1000Ëü²óÄ¶¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï4,137.1Ëü²ó¡Ê41,371,058²ó¡Ë¡£
¡¡¡ÖIRIS OUT¡×¤Ï·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡Ê9·î19Æü¤è¤ê¸ø³«¡Ë¼çÂê²Î¡£¡ÖJANE DOE¡×¤ÏÆ±¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢´ØÏ¢³Ú¶Ê¤¬3½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¡¦2°Ì¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£
¢£ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¡ÖIRIS OUT¡×¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾åºÇÂ®¤È¤Ê¤ëÅÐ¾ì4½µÌÜ¤ÇÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ëº£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ã¿è¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤â¤³¤ì¤âÁ´¤Æ¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¡²è¤¬ºÇ½é¤Ë¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸½¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¶Ê¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢±Ç²è¤ÎÉ¾È½¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë´ò¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡ÖIRIS OUT¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ç¥ó¥¸¤ÈÆæ¤Î¾¯½÷¡¦¥ì¥¼¤Î´Ø·¸À¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤¿²Î»ì¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢10·î6ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤Î½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤È¤Ê¤ë3,219.9Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤ÆÊÆÄÅ¸¼»Õ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖIRIS OUT¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
êÃÏÇÅª¡Ê¤³¤ï¤¯¤Æ¤¡Ë¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÃË¤Î»Ò¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖKICK BACK¡×¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È¤¬¤Ê¤ê»¶¤é¤¹¤è¤¦¤Ê²Î¤¤Êý¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤ä¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÄ¹¤¯²»³Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡ÖIRIS OUT¡×¤Ï½é´ü¤Î³Ú¶Ê¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤¦É¾È½¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¤ï¤¿¤·¤È¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤¢¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËºÆ¤Ó½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¡£¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¿Í¤â¤º¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯10·î20ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2025Ç¯10·î6Æü¡Á12Æü¡Ë¡ä
¡ÚÆ°²è¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×MV
¡¡Æ±ÆüÉÕ¤Ç¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô2,805.5Ëü²ó¡Ê28,054,677²ó¡Ë¤òµÏ¿¡£4½µÏ¢Â³1°Ì³ÍÆÀ¤È¤È¤â¤Ë»Ë¾åºÇÂ®¤ÇÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯1,619.9Ëü²ó¡Ê116,199,469²ó¡Ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÅÐ¾ì4½µÌÜ¤Ç¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÃ£À®¤Ï¡¢YOASOBI¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Î5½µÌÜ¤òÄ¶¤¨¡¢¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾åºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¡£18ºîÌÜ¤ÎÆÍÇË¤Ï¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë4½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡Ê9·î29ÆüÉÕ½éÅÐ¾ì¤«¤éºÇ¿·10·î20ÆüÉÕ¤Þ¤Ç¡Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃËÀ¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤Ï±Í¿Í¡Ö¹á¿å¡×¤Î3½µÏ¢Â³¤òÄ¶¤¨½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¤±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ëÌ¾µÁ¤Ë¤è¤ë¡ÖJANE DOE¡×¤¬¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1,257.3Ëü²ó¡Ê12,573,184²ó¡Ë¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£10·î6ÆüÉÕ¤«¤é3½µÏ¢Â³¤ÎTOP3Æþ¤ê¤È½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1000Ëü²óÄ¶¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï4,137.1Ëü²ó¡Ê41,371,058²ó¡Ë¡£
¡¡¡ÖIRIS OUT¡×¤Ï·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡Ê9·î19Æü¤è¤ê¸ø³«¡Ë¼çÂê²Î¡£¡ÖJANE DOE¡×¤ÏÆ±¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢´ØÏ¢³Ú¶Ê¤¬3½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¡¦2°Ì¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£
¢£ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¡ÖIRIS OUT¡×¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾åºÇÂ®¤È¤Ê¤ëÅÐ¾ì4½µÌÜ¤ÇÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ëº£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ã¿è¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤â¤³¤ì¤âÁ´¤Æ¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¡²è¤¬ºÇ½é¤Ë¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸½¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¶Ê¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢±Ç²è¤ÎÉ¾È½¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë´ò¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡ÖIRIS OUT¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ç¥ó¥¸¤ÈÆæ¤Î¾¯½÷¡¦¥ì¥¼¤Î´Ø·¸À¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤¿²Î»ì¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢10·î6ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤Î½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤È¤Ê¤ë3,219.9Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤ÆÊÆÄÅ¸¼»Õ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖIRIS OUT¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
êÃÏÇÅª¡Ê¤³¤ï¤¯¤Æ¤¡Ë¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÃË¤Î»Ò¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖKICK BACK¡×¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È¤¬¤Ê¤ê»¶¤é¤¹¤è¤¦¤Ê²Î¤¤Êý¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤ä¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÄ¹¤¯²»³Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡ÖIRIS OUT¡×¤Ï½é´ü¤Î³Ú¶Ê¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤¦É¾È½¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¤ï¤¿¤·¤È¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤¢¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËºÆ¤Ó½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¡£¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¿Í¤â¤º¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯10·î20ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2025Ç¯10·î6Æü¡Á12Æü¡Ë¡ä