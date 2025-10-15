BE:FIRST¡ÖStare In Wonder¡×¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¡¡Hey! Say! JUMP¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤â½éÅÐ¾ìTOP3Æþ¤ê¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡BE:FIRST¤Î¿·¶Ê¡ÖStare In Wonder¡×¤¬¡¢15ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½é½µDL¿ô2.7ËüDL¡Ê26,542DL¡Ë¤òµÏ¿¡£½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛBE:FIRST¡¢¿·¶Ê¡ÖStare In Wonder¡×Dance Practice±ÇÁü
¡¡BE:FIRST¤Ï¡¢º£Ç¯7·î21ÆüÉÕ¤Ç¤Î¡Ö¶õ¡×¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯ÅÙ6ºîÌÜ¡Ú¢¨¡Û¡¢ÄÌ»»¤Ç¤Ï¼«¿È21ºîÌÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¡£ÎòÂå1°Ì¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ëÄÌ»»1°Ì³ÍÆÀºîÉÊ¿ô¡×µÏ¿¤ò¼«¸Ê¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹â¹»¤Î¥À¥ó¥¹Éô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¦10·î8Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«2°Ì¤Ë¤Ï¡¢Hey! Say! JUMP¤Î¿·¶Ê¡ÖGHOST¡×¤¬¡¢¼«¸ÊºÇ¹â½é½µ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤È¤Ê¤ë2.3ËüDL¡Ê23,007DL¡Ë¤Ç½éÅÐ¾ì¡£
¡¡3°Ì¤Ë¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason 3¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î¿·¶Ê¡ÖÅô¤ò¸î¤ë¡×¤¬¡¢½é½µDL¿ô1.5ËüDL¡Ê14,542DL¡Ë¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢TOP3¤¹¤Ù¤Æ¤¬½éÅÐ¾ìºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¢¨¡Ûº£Ç¯ÅÙ¤Ï¡Ö2024Ç¯12·î23ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯10·î20ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2025Ç¯10·î6Æü¡Á12Æü¡Ë¡ä
