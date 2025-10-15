稲垣吾郎、草剛、香取慎吾が出演するサントリー「＃素晴らしい過去になろう」新シリーズのウェブ動画3本が、15日から順次公開される。

2030年までにすべてのペットボトルの100％サステナブル化の実現に向けた活動の一環。21年から展開しているコミュニケーション「素晴らしい過去になろう」の新シリーズとなる今回は、3人がルートセールスのユニホーム姿で自動販売機横のリサイクルボックスの回収作業中に、悩み事や不満を抱えた人たちと出会い、励まし、勇気づける3タイプのストーリーとなる。

3人とも、街の人たちが飲み終えたペットボトルを外でもきれいに分別していることに気付き、悩み事や不満こそ違えど、全員「外でも、はずす！ はがす」という行動が当たり前になっている姿を見て、すっかりうれしくなっていくという内容だ。

撮影を振り返り、草は「今回は良い撮影ができましたね。こういう風にしたら世の中がすてきになるんだよというか。人はね、見られているし、見ているんですよ。だから、努力したり、いいことをしたりすると、必ずどこかで誰かが見てくれているという深いストーリーですよ」。稲垣も「いいことをすれば、自分たちも相手もみんなが幸せになれるということ。幸せの循環」と応じた。