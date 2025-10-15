¸µ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¿³È½¤Î¥¯¡¼¥È»á¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤Ë´Ø¤¹¤ëºá¤òÇ§¤á¤ë¡¡º£Ç¯8·î¤Ë±Ñ·Ù»¡¤«¤éµ¯ÁÊ¡¢Ä¨Ìò·º¤Î²ÄÇ½À
¡¡ºòÇ¯12·î¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥×¥í¿³È½¶¨²ñ¡ÊPGMOL¡Ë¤È¤Î¸ÛÍÑ·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥ÎÀ©ºî¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥È¡¦¥¯¡¼¥È»á¤¬¡¢»ùÆ¸¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê²èÁü¤òÀ©ºî¤·¤¿ºá¤òÇ§¤á¤¿¡£14Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°ìÀÆ¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸½ºß43ºÐ¤Î¥¯¡¼¥È»á¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¥·¥ã¡¼·Ù»¡¤¬Æ±»á¤Î¼«ÂðPC¤«¤é²¡¼ý¤·¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢»ùÆ¸¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê²èÁü¤äÆ°²è¤òÀ©ºî¤·¤¿µ¿¤¤¤Çº£Ç¯8·î¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏºÇ¤â¿¼¹ï¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡ÖA¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12·î11Æü¤Î½ÐÄî¤ËÀèÎ©¤Á¾ò·ïÉÕ¤¤ÇÊÝ¼á¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¯¡¼¥È»á¤Ï¡¢9·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¿³Ìä¤Ç¤ÏÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢10·î14Æü¤Ë¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à·º»öË¡±¡¤Ë½ÐÄî¤·¡¢Íºá¤òÇ§¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ë¥ë¥Þ¥ë¡¦¥·¥ã¥ó¥ÈÈ½»ö¤Ï¡¢¥¯¡¼¥È»á¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ½·èÁ°Êó¹ð½ñ¡ÊºÛÈ½´±¤¬¸øÀµ¤ÊÈ½·è¤ò²¼¤¹¤¿¤á¡¢ÊÝ¸î´Ñ»¡´±¤¬ºîÀ®¤¹¤ëÊ¸½ñ¡Ë¤ÎÄó½Ð¤òÌ¿¤¸¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï½ÅÂç¤Êºá¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¼ýÍÆ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤¬Ë¡Äî¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÈ½·è¤¬¡¢Ä¨Ìò·º¤ò°ÕÌ£¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¯¡¼¥È»á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×¸µ´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉî¿«Åª¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤¬SNS¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢PGMOL¤ÏÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¡¢´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥¯¡¼¥È»á¤òÂ¨»þÄä¿¦½èÊ¬¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢EURO2024´ü´ÖÃæ¤Ë¥¯¡¼¥È»á¤¬»æÊ¾¤òÍÑ¤¤¤ÆÇò¤¤Ê´¤òµÛ°ú¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£Ç¯2·î¤ËUEFA¡Ê²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤«¤é2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤ò²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥í¥Ã¥×»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¯¸À¤òÍýÍ³¤ËFA¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ë¤«¤é¤â8½µ´Ö¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¯¡¼¥È»á¤Ïº£Ç¯1·î¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡Ö¥µ¥ó¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¼«¿È¤¬Æ±À°¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÅª»Ø¸þ¤ò±£¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¥¯¥í¥Ã¥×»á¤Ø¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
