£Õ£Ó£Ô£ÒÂåÉ½¡¡ÊÆÃæ¤ÏÌäÂê¤ò¤¦¤Þ¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¡ÊÆÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡Ê£Õ£Ó£Ô£Ò¡Ë¤Î¥°¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ï¡¢Í¢½Ðµ¬À©¤ò½ä¤Ã¤Æ¹â¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤È¤Î¶ÛÄ¥´Ø·¸¤¬¡¢Î¾¹ñÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ¤ò·Ð¤ÆÏÂ¤é¤°¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÏÊÆ£Ã£Î£Â£Ã¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÃæ¹ñ¤È¶¦¤ËÁ°¿Ê¤¹¤ëÆ»¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤«¤Ê¤êÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¿¡£½¾¤Ã¤ÆÌäÂê¤ò¤¦¤Þ¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÊÆÃæ¹â´±¤¬£±£³Æü¤ËºÇ¶á¤Î¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬·îÆâ¤Ë²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢Î¾¹ñ¤ÏÊóÉü¹çÀï¤ò¤ä¤á¤ëÃû¤·¤ò¤Û¤È¤ó¤É¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Ïº£½µ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢´Ú¹ñÂ¤Á¥Âç¼ê¤ÎÊÆ»Ò²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤òÈ¯É½¡£
¡¡¥°¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÎÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÀ¼ÌÀ¤«¤é¹¥ÀïÅª¤ÊÊ¸¸À¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤·¡¢Ãæ¹ñ¤¬¹Ô¤²á¤®¤¿¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÃû¸õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤â»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¸«¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¸½»þÅÀ¤ÇÃæ¹ñ¤¬½Ð¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È½¬¼çÀÊ¤Ï´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ê£Á£Ð£Å£Ã¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Î¾ì¤Ç²ñ¤¦¤¿¤á¤ÎÍ½Äê¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¤Ê¤ª³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¡¢¥°¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ø¤Î£±£°£°¡óÄÉ²Ã´ØÀÇ¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤ËÂ¿¤¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÈ¯¸À¡£Ãæ¹ñ¤¬¥ì¥¢¥¢ー¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤Î¶¡µë¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤éÊÆ¹ñ¤Ï´ØÀÇ¤òÄã¿å½à¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¹ç°Õ¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤³¤Ø¤¤Æ¡¢¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤ä´ØÏ¢À½ÉÊ¤Î´ÉÍý¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬´ØÀÇ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÍý¤ËÅ¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
