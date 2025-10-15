£É£Í£ÆÀ¤³¦À®Ä¹¸«ÄÌ¤·¡¢º£Ç¯¤Ï£³¡¥£²¡ó¤Ë¾å¤²
¡¡£É£Í£Æ¤Ï£±£´Æü¸øÉ½¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¡Ê£×£Å£Ï¡Ë¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¸«ÄÌ¤·¤ò£··î»þÅÀ¤Î£³¡¥£°¡ó¤«¤é£³¡¥£²¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡À¤³¦·ÐºÑ¤ÏÁÛÄê¤è¤ê¤âÄì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¹ÈÏ¤Ê´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤äÊÝ¸î¼çµÁ¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Ò¤º¤ß¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡££²£°£²£¶Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À®Ä¹Î¨¤¬3.1%¤Ë¤ä¤äÆß²½¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£É£Í£Æ¤Ïº£Ç¯¤ÎÀ®Ä¹Î¨°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ç¤Ë°ì»þÅª¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¹â´ØÀÇ¤ò¸«±Û¤·¤¿´ë¶È¤ä²È·×¤Ë¤è¤ë¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤ä¥É¥ë°Â¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦ËÇ°×¤Î²¼»Ù¤¨¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢Àè¹Ô¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃ»´üÅª¤Ë¤âÄ¹´üÅª¤Ë¤â¸·¤·¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀ®Ä¹¤¬º£Ç¯£²¡¥£°¡ó¤È£²£´Ç¯¤«¤éÂç¤¤¯Æß²½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡££²£¶Ç¯¤Ï£²¡¥£±¡ó¤Ç¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¡£ÆüËÜ¤Ï£²£µÇ¯¤¬£±¡¥£±¡ó¡¢£²£¶Ç¯¤¬£°¡¥£¶¡ó¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì£°¡¥£´¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢£°¡¥£±¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡£¥æー¥í·÷¤Ïº£Ç¯£±¡¥£²¡ó¡¢ÍèÇ¯£±¡¥£±¡ó¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï£²£µÇ¯¤Ë£´¡¥£¸¡ó¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Ë£´¡¥£²¡ó¤Ø¤È¸ºÂ®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
