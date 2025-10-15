¡ÚWÇÕÍ½Áª¡ÛÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬4Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¡¡Ë×¼ý»î¹ç¤Ç2°ÌÅ¾Íî¤âºÇ½ªÀï¤ÇµÕÅ¾ÆÍÇË
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎWÇÕ¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤Ç14Æü¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬4Âç²ñ¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Ë¥ë¥ï¥ó¥À¤ò·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÀï¤ò3¡½0¤ÇÀ©¤·¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ë0¡½4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¼ó°Ì¥Ù¥Ê¥ó¤ò¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤Ç¤«¤ï¤·¤ÆCÁÈ1°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡äþÍ¾¡Ê¤¦¤è¡Ë¶ÊÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£8»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï3·î¤Ë¥ì¥½¥È¤ò2¡½0¤ÇÇË¤Ã¤¿°ìÀï¤Ç¡¢·Ù¹ðÎßÀÑ¤Ç½Ð¾ìÄä»ßÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£9·î29Æü¤Ë¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤«¤éµ¬Î§°ãÈ¿¤Î¤¿¤áÅö³º¥«¡¼¥É¤òË×¼ý»î¹ç¤È¤·¡¢0¡½3¤ÎÇÔÀï°·¤¤¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÅÀ17¤«¤éÆ±14¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤À¥Ù¥Ê¥ó¤òÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç²¼²ó¤Ã¤Æ2°Ì¤ËÅ¾Íî¡£º£·î10Æü¤Î¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨Àï¤ò0¡½0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢1»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¥Ù¥Ê¥ó¤Ë¾¡¤ÁÅÀ2º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë³³¤Ã±ï¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬ºÇ½ªÀï¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤â¥¹¥³¥¢¼¡Âè¤Ç¤Ï¥Ù¥Ê¥ó¤¬°ú¤Ê¬¤±¤ì¤ÐÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¿¶¤êÀÚ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥Ê¥ó¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿3°Ì¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤¬Áê¼ê¡£Æ±»þ¹ï³«ºÅ¤À¤Ã¤¿Â¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬ºÇ½ªÀá¤ÇCÁÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤ÆÍ½ÁªÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£°ìÊý¤Î¥Ù¥Ê¥ó¤Ï¾¡¤Æ¤Ð½é½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¾õ¶·¤ÇÄËº¨¤Î´°ÇÔ¡£3°ÌÅ¾Íî¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì¤âÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤Ï9ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç³ÆÁÈ1°Ì¤¬½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£³ÆÁÈ2°Ì¤ÎÃæ¤Ç¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¾¡¼Ô¤¬ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê¤à¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï¥â¥í¥Ã¥³¤È¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¡¢¥¬¡¼¥Ê¡¢¥«¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¤ËÂ³¤¯¥¢¥Õ¥ê¥«7¥«¹ñÌÜ¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÚWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡Û
¡¡¢§³«ºÅ¹ñ¡áÊÆ¹ñ¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥«¥Ê¥À
¡¡¢§¥¢¥¸¥¢¡áÆüËÜ¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢´Ú¹ñ¡¢¥è¥ë¥À¥ó¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢
¡¡¢§¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡á¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É
¡¡¢§ÆîÊÆ¡á¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡¡¢§¥¢¥Õ¥ê¥«¡á¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¡¢¥¬¡¼¥Ê¡¢¥«¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«