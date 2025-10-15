¥Õ¥é¥ó¥¹¼óÁê¡¢Ç¯¶â²þ³×¤Î°ì»þÄä»ß¤òÄó°Æ¡¡ÉÔ¿®Ç¤°Æ²óÈò¤Ë¸þ¤±ÌîÅÞ¤Ë¾ùÊâ
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ë¥³¥ë¥Ë¥å¼óÁê¤Ï14Æü¡¢Í½»»°Æ¤Ø¤Î»Ù»ý¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿Ç¯¶â²þ³×¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òµÄ²ñ¤ËÄó°Æ¤·¡¢ÌîÅÞÂ¦¤Ë¾ùÊâ¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ë¥³¥ë¥Ë¥å¼óÁê¤Ï14Æü¡¢µÄ²ñ¤Î±éÀâ¤Ç¡¢¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿Ç¯¶â²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2027Ç¯¤Î¼¡´üÂçÅýÎÎÁª¸å¤Þ¤Ç°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÄ²ñ¤ÇÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤ëÌîÅÞ¤Î°ìÉô¤ÏÆâ³ÕÉÔ¿®Ç¤°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢12Æü¤ËÈ¯Â¤·¤¿¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤«¤é¤Ê¤ë¿·Æâ³Õ¤¬Í½»»°Æ¤ÎÀ®Î©¤ÈÉÔ¿®Ç¤¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÀ¯ÅÞ¤ÎÍ×µá¤Ë¾ùÊâ¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¯¥í¥óÀ¯¸¢¤Ï2023Ç¯¤ËÄêÇ¯¤ò62ºÐ¤«¤é64ºÐ¤ËÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÇ¯¶â²þ³×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÆâÀ¯¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤ÎÍ×°ø¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£