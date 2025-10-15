Âçºå¥á¥È¥í¡¦Ì´½§±Ø¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî´ü´ÖÃæ¤Ë4000Ëü¿Í¡ª Ãæ±ûÀþ¡ÈºÇÃ»2Ê¬30ÉÃ¡É±¿Å¾´Ö³Ö½ªÎ»
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÂçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ¡¦Ì´½§±Ø¤Î¾è¹ß¿Í°÷¤¬¡¢³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡Ê4·î13Æü¡Á10·î13Æü¡Ë¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ç¡¢·×Ìó4000Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçºå¥á¥È¥í¤¬14Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£1ÆüÊ¿¶Ñ¤ÏÌó21Ëü7000¿Í¡£
¡¡Ãæ±ûÀþ¤ÏËüÇîÍè¾ì¼ÔÍ¢Á÷¤ÎÌó8³ä¤òÃ´¤¦ÂçÆ°Ì®¡£Âçºå¥á¥È¥íÁ´±Ø¡Ê¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥à´Þ¤à134±Ø¡Ë¤Î¾è¹ßµÒ¿ô¤Ï¡¢³«ºÅÃæ¤Ë·×4²¯6500Ëü¿Í¡Ê1ÆüÊ¿¶Ñ252Ëü7000¿Í¡Ë¤È¡¢Á°Ç¯Æ±»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤Æ15¡óÁý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âçºå¥á¥È¥í¤ÏËüÇî´ü´ÖÃæ¡¢Ì´½§±Ø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃæ±ûÀþ¤Î±¿¹ÔËÜ¿ô¤ò¡¢²ñ´üÃæ1Æü¤¢¤¿¤ê¾å²¼·×755ËÜ¡¢Îó¼Ö¤Î±¿¹Ô´Ö³Ö¤ÏºÇÃ»2Ê¬30ÉÃ¤È¤·¤¿¤¬¡¢14Æü°Ê¹ß¤Ï¥À¥¤¥ä¤òÂçÉý¤Ë½Ì¾®¤·¡¢±¿¹ÔËÜ¿ô¤ÏÈ¾¿ô°Ê²¼¤Ë¡£´Ö³Ö¤âºÇÄ¹20Ê¬¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì´½§±Ø¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÎó¼Ö¤ÏºÇÂç8³ä¸º¤ê¡¢ÂçÈ¾¤Ï1±Ø¼êÁ°¤Î¥³¥¹¥â¥¹¥¯¥¨¥¢±Ø¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£