Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîºÇ½ªÆü Ì´½§±Ø¤ÎÄ« ÄÌ¾ï¤è¤ê20Ê¬³«Ìç»þ´Ö¤òÁá¤á¤¿¡Ò2025Ç¯10·î13Æü 8»þ01Ê¬»£±Æ Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¡¦Ì´½§±Ø¡Ó

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÂçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ¡¦Ì´½§±Ø¤Î¾è¹ß¿Í°÷¤¬¡¢³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡Ê4·î13Æü¡Á10·î13Æü¡Ë¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ç¡¢·×Ìó4000Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡Âçºå¥á¥È¥í¤¬14Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£1ÆüÊ¿¶Ñ¤ÏÌó21Ëü7000¿Í¡£

Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîºÇ½ªÆü Ì´½§±Ø¤ÎÄ« ÄÌ¾ï¤è¤ê20Ê¬³«Ìç»þ´Ö¤òÁá¤á¤¿¡Ò2025Ç¯10·î13Æü 8»þ01Ê¬»£±Æ Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¡¦Ì´½§±Ø¡Ó

¡¡Ãæ±ûÀþ¤ÏËüÇîÍè¾ì¼ÔÍ¢Á÷¤ÎÌó8³ä¤òÃ´¤¦ÂçÆ°Ì®¡£Âçºå¥á¥È¥íÁ´±Ø¡Ê¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥à´Þ¤à134±Ø¡Ë¤Î¾è¹ßµÒ¿ô¤Ï¡¢³«ºÅÃæ¤Ë·×4²¯6500Ëü¿Í¡Ê1ÆüÊ¿¶Ñ252Ëü7000¿Í¡Ë¤È¡¢Á°Ç¯Æ±»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤Æ15¡óÁý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£

ÊÄËë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡È¿¬¾å¤¬¤ê¡É¤ËÍè¾ì¼Ô¤¬Áý²Ã ²ÈÏ©¤òµÞ¤°¿Í¡¹¤ÎÇÈ¤¬Àä¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ò2025Ç¯9·î10Æü 21»þ55Ê¬»£±Æ¡Ó

¡¡Âçºå¥á¥È¥í¤ÏËüÇî´ü´ÖÃæ¡¢Ì´½§±Ø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃæ±ûÀþ¤Î±¿¹ÔËÜ¿ô¤ò¡¢²ñ´üÃæ1Æü¤¢¤¿¤ê¾å²¼·×755ËÜ¡¢Îó¼Ö¤Î±¿¹Ô´Ö³Ö¤ÏºÇÃ»2Ê¬30ÉÃ¤È¤·¤¿¤¬¡¢14Æü°Ê¹ß¤Ï¥À¥¤¥ä¤òÂçÉý¤Ë½Ì¾®¤·¡¢±¿¹ÔËÜ¿ô¤ÏÈ¾¿ô°Ê²¼¤Ë¡£´Ö³Ö¤âºÇÄ¹20Ê¬¤Ë¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Ì´½§±Ø¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÎó¼Ö¤ÏºÇÂç8³ä¸º¤ê¡¢ÂçÈ¾¤Ï1±Ø¼êÁ°¤Î¥³¥¹¥â¥¹¥¯¥¨¥¢±Ø¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£

ÊÄËëÆü¤ÎÌë¤Ï°ìÃÊ¤Èº®»¨¤·¤¿Ì´½§±Ø¥³¥ó¥³¡¼¥¹¡Ò2025Ç¯10·î13Æü 21»þ42Ê¬»£±Æ¡Ó