£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£²»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£³£²£¹¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â²¼¤²½Â¤ë
NY³ô¼°14Æü¡ÊNY»þ´Ö13:07¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö02:07¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46397.11¡Ê+329.53¡¡+0.72%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22653.36¡Ê-41.25¡¡-0.19%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡47335¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+545¡¡+1.15%¡Ë
²¤½£³ô¼°14Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 9452.77¡Ê+9.90¡¡+0.10%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24236.94¡Ê-150.99¡¡-0.62%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7919.62¡Ê-14.64¡¡-0.18%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.479¡Ê-0.023¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.030¡Ê-0.002¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.628¡Ê+0.010¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.314¡Ê-0.008¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.610¡Ê-0.026¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.590¡Ê-0.068¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.142¡Ê-0.027¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.234¡Ê-0.057¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.647¡Ê-0.034¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª11 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á58.82¡Ê-0.67¡¡-1.13%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4162.80¡Ê+29.80¡¡+0.72%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
112666.50¡Ê-3151.92¡¡-2.72%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1709Ëü7141±ß¡Ê-478304¡¡-2.72%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
