¥Ý¥ó¥É¡¢±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¤ò¼õ¤±¤Æ²¼Íî¤â¸«Êý¤ÏÍÍ¡¹¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡£Î£Ù»þ´Ö¤ÎÃë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï²¼¤²½Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÆü¤Ï°ì»þ£±¡¥£³£²¥É¥ëÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç²¼Íî¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤Î£¶－£¸·î¤Î±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¤Ç£É£Ì£Ï¼º¶ÈÎ¨¤¬¾å¾º¤·¡¢½µÊ¿¶ÑÄÂ¶â¡Ê¾ÞÍ¿½ü¤¯¡Ë¤Î¿¤Ó¤âÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ý¥ó¥É¤ÏÇä¤ê¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÈÊâ°Â¤Î¾õ¶·¤ÇÂÐ±ß¤ä¥æー¥í¤Ç¤â²¼Íî¤·¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï£²£°£±±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç°ì»þ²¼Íî¡£
¡¡±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ã»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤ÎÇ¯ÆâÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬¼ã´³¹â¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î³ÎÎ¨¤Ï£´£°¡óÄøÅÙ¡£¸«Êý¤âÍÍ¡¹¤Ç¡Ö±Ñ¶âÍ»À¯ºö°Ñ°÷²ñ¡Ê£Í£Ð£Ã¡ËÆâ¤Î¥Ï¥ÈÇÉ¤Î¼çÄ¥¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢»Ô¾ì¤ÏÇ¯ÆâÍø²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¤È¡¢¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥ìー¥È¡ÊºÇ½ªÅþÃ£ÅÀ¡Ë¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤«¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤Î°ìÊý¡¢¡Öº£²ó¤Î±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¤Ï±ÑÃæ¶ä¤ÎÀ¯ºö·ÐÏ©¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥ó¥É²¼Íî¤Ï°ì»þÅª¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
GBP/USD¡¡1.3318¡¡GBP/JPY¡¡202.24¡¡EUR/GBP¡¡0.8713
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ã»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤ÎÇ¯ÆâÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬¼ã´³¹â¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î³ÎÎ¨¤Ï£´£°¡óÄøÅÙ¡£¸«Êý¤âÍÍ¡¹¤Ç¡Ö±Ñ¶âÍ»À¯ºö°Ñ°÷²ñ¡Ê£Í£Ð£Ã¡ËÆâ¤Î¥Ï¥ÈÇÉ¤Î¼çÄ¥¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢»Ô¾ì¤ÏÇ¯ÆâÍø²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¤È¡¢¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥ìー¥È¡ÊºÇ½ªÅþÃ£ÅÀ¡Ë¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤«¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤Î°ìÊý¡¢¡Öº£²ó¤Î±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¤Ï±ÑÃæ¶ä¤ÎÀ¯ºö·ÐÏ©¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥ó¥É²¼Íî¤Ï°ì»þÅª¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
GBP/USD¡¡1.3318¡¡GBP/JPY¡¡202.24¡¡EUR/GBP¡¡0.8713
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ