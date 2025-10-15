TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¢¥á¥ê¥«¤ÎITÂç¼ê¡Ö¥°¡¼¥°¥ë¡×¤Ï¡¢AI¡á¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¥¤¥ó¥É¤ËÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åê»ñ³Û¤Ï150²¯¥É¥ë¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥°¡¼¥°¥ë¤Î¥¯¥é¥¦¥ÉÉôÌç¡Ö¥°¡¼¥°¥ë¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¯¥ê¥¢¥óCEO¤Ï14Æü¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÅì³¤´ß¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ó¥·¥ã¥«¥Ñ¥È¥Ê¥à»Ô¤ËAI¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Åê»ñ³Û¤Ïº£¸å5Ç¯´Ö¤Ç150²¯¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤è¤½2Ãû2800²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£

¥¯¥ê¥¢¥óCEO¤Ï¡¢¤³¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«°Ê³°¤Ç¤ÏºÇÂç¤Î¤â¤Î¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥Ó¥·¥ã¥«¥Ñ¥È¥Ê¥à¤òÀ¤³¦Åª¤ÊÀÜÂ³¥Ï¥Ö¤Ë¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£