ÊÆ¥°¡¼¥°¥ë¡¡¥¤¥ó¥É¤ËAI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼ÀßÎ©¤Ø¡¡150²¯¥É¥ë¤òÅê»ñ
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎITÂç¼ê¡Ö¥°¡¼¥°¥ë¡×¤Ï¡¢AI¡á¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¥¤¥ó¥É¤ËÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åê»ñ³Û¤Ï150²¯¥É¥ë¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¡¼¥°¥ë¤Î¥¯¥é¥¦¥ÉÉôÌç¡Ö¥°¡¼¥°¥ë¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¯¥ê¥¢¥óCEO¤Ï14Æü¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÅì³¤´ß¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ó¥·¥ã¥«¥Ñ¥È¥Ê¥à»Ô¤ËAI¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê»ñ³Û¤Ïº£¸å5Ç¯´Ö¤Ç150²¯¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤è¤½2Ãû2800²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¢¥óCEO¤Ï¡¢¤³¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«°Ê³°¤Ç¤ÏºÇÂç¤Î¤â¤Î¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥Ó¥·¥ã¥«¥Ñ¥È¥Ê¥à¤òÀ¤³¦Åª¤ÊÀÜÂ³¥Ï¥Ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¬Ìä²ð¸î,
³ùÁÒ,
½»Âð,
»×¤¤¤ä¤ê,
Êè,
»ûÅÄ²°,
ºë¶Ì,
²£ÉÍ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢