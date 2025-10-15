¶¯¹ë¹ñ¤Ë¤á¤Ã¤Ý¤¦¶¯¤¤¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÈÂÐWÇÕÍ¥¾¡¹ñ¡É5ÀïÌµÇÔ¤ËÃíÌÜ
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅý·×¡¦¥é¥¤¥Ö¥¹¥³¥¢¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ØSofascore¡Ù¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÈÇ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¡£¡ÖÆüËÜ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ5ÀïÌµÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐWÇÕÍ¥¾¡¹ñ5»î¹ç¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ÆüËÜ 3-2 ¥Ö¥é¥¸¥ë
¡ÚÆÀÅÀ¡ÛÆîÌîÂó¼Â¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¾åÅÄåºÀ¤
2023Ç¯9·î9Æü¡§¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
ÆüËÜ 4-1 ¥É¥¤¥Ä
¡ÚÆÀÅÀ¡Û¾åÅÄåºÀ¤¡¢°ËÅì½ãÌé¡¢ÅÄÃæÊË¡¢ÀõÌîÂóËá
2023Ç¯3·î24Æü¡§¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2023
ÆüËÜ 1-1 ¥¦¥ë¥°¥¢¥¤
¡ÚÆÀÅÀ¡ÛÀ¾Â¼Âó¿¿
2022Ç¯12·î1Æü¡§FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×
ÆüËÜ 2-1 ¥¹¥Ú¥¤¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¡ÛÆ²°ÂÎ§¡¢ÅÄÃæÊË
2022Ç¯11·î23Æü¡§FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×
ÆüËÜ 2-1 ¥É¥¤¥Ä
¡ÚÆÀÅÀ¡ÛÆ²°ÂÎ§¡¢ÀõÌîÂóËá
¢¨ºÇ¸å¤ÎÂÐWÇÕÍ¥¾¡¹ñ¤ÎÇÔÀï¤Ï¡¢2022Ç¯6·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¡Ê0-1¡¿¡ü¡Ë
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¹ñ¤Ï8¥«¹ñ¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬ºÇÂ¿5²ó¡¢¥É¥¤¥Ä¡ÊÀ¾¥É¥¤¥Ä»þÂå¤â´Þ¤à¡Ë¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬4²ó¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬3²ó¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬2²ó¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬1²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÆüËÜÂåÉ½¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤ËÎò»ËÅªµÕÅ¾·à¡ª
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
Á°È¾26Ê¬
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ç¼ºÅÀ#¥¨¥ó¥Ò¥Ã¥ ¤Î¥´¡¼¥ë
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£°¡Ý£±¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/J6yMkF7cmn
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
Á°È¾32Ê¬#¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿ ¤ÎÉâ¤µå¥Ñ¥¹¤Ë
È´¤±½Ð¤·¤¿ #¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê ¤¬¥´¡¼¥ë
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£°¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/G1WpE0rGQ1
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
¸åÈ¾£·Ê¬
Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤º #ÆîÌîÂó¼Â ¤¬¥´¡¼¥ë‼
£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë‼
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£±¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/7Mv5MENFnD
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
¸åÈ¾£±£·Ê¬#Æ²°ÂÎ§ ¤È #°ËÅì½ãÌé ¤È·Ò¤¤¤Ç
ºÇ¸å¤Ï #ÃæÂ¼·ÉÅÍ ¤¬¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ‼
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£²¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/139sPaEXXs
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
¸åÈ¾£²£¶Ê¬#°ËÅì½ãÌé ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ë
ºÇ¸å¤Ï #¾åÅÄåºÀ¤ ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë‼
¤Ä¤¤¤ËµÕÅ¾‼
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£³¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/pJE837Rjpx