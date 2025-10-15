¶¯¹ë¹ñ¤Ë¤á¤Ã¤Ý¤¦¶¯¤¤¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÈÂÐWÇÕÍ¥¾¡¹ñ¡É5ÀïÌµÇÔ¤ËÃíÌÜ

¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Á°È¾2ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢54Ê¬¤ËÆîÌîÂó¼Â¤¬ÄÉ·âÃÆ¤ò·è¤á¤Æ1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£¤È¤â¤Ë°ËÅì½ãÌé¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¤«¤é62Ê¬¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ71Ê¬¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤¬µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢·àÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Ï²áµî13ÅÙÂÐÀï¤·¡¢0¾¡2Ê¬¤±11ÇÔ¡£14²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¤Ä¤¤¤Ë½é¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¡£

¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅý·×¡¦¥é¥¤¥Ö¥¹¥³¥¢¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ØSofascore¡Ù¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÈÇ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¡£¡ÖÆüËÜ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ5ÀïÌµÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐWÇÕÍ¥¾¡¹ñ5»î¹ç¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

2025Ç¯10·î14Æü¡§¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025
ÆüËÜ 3-2 ¥Ö¥é¥¸¥ë
¡ÚÆÀÅÀ¡ÛÆîÌîÂó¼Â¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¾åÅÄåºÀ¤

2023Ç¯9·î9Æü¡§¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
ÆüËÜ 4-1 ¥É¥¤¥Ä
¡ÚÆÀÅÀ¡Û¾åÅÄåºÀ¤¡¢°ËÅì½ãÌé¡¢ÅÄÃæÊË¡¢ÀõÌîÂóËá

2023Ç¯3·î24Æü¡§¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2023
ÆüËÜ 1-1 ¥¦¥ë¥°¥¢¥¤
¡ÚÆÀÅÀ¡ÛÀ¾Â¼Âó¿¿

2022Ç¯12·î1Æü¡§FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×
ÆüËÜ 2-1 ¥¹¥Ú¥¤¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¡ÛÆ²°ÂÎ§¡¢ÅÄÃæÊË

2022Ç¯11·î23Æü¡§FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×
ÆüËÜ 2-1 ¥É¥¤¥Ä
¡ÚÆÀÅÀ¡ÛÆ²°ÂÎ§¡¢ÀõÌîÂóËá

¢¨ºÇ¸å¤ÎÂÐWÇÕÍ¥¾¡¹ñ¤ÎÇÔÀï¤Ï¡¢2022Ç¯6·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¡Ê0-1¡¿¡ü¡Ë

¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¹ñ¤Ï8¥«¹ñ¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬ºÇÂ¿5²ó¡¢¥É¥¤¥Ä¡ÊÀ¾¥É¥¤¥Ä»þÂå¤â´Þ¤à¡Ë¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬4²ó¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬3²ó¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬2²ó¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬1²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
