¡¡¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¦Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º£±¡Ý£²¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£·²óÀïÀ©¡Ë¤ÎÂè£±Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ë¿É¾¡¤·¤ÆÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï¡Ö£±ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ£²ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ£³»Íµå¡£º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£±£¶ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¶å²ó¤Ë¤Ï¿½¹ð·É±ó¤ÇÊâ¤¤¤Æµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Ï£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢£±¼ºÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»î¹ç¤òÄù¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±£´Æü¤ÎÂè£²Àï¤Ë¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡Êâ¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤¿¡££±¡Ý£°¤Î¶å²ó£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¡£ÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¦ÂçÃ«¤Ë¥Ö·³¥Ù¥ó¥Á¤Ï·É±ó»Íµå¤ò¿½¹ð¤·¤¿¡£Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î¸Þ²ó£±»àÆóÎÝ¤ÎÂÇÀÊ¤ËÂ³¤¯¡¢¤³¤ÎÆü£²¤ÄÌÜ¤Î¿½¹ð·É±ó¡£É½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤òÃÖ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö£±£·¡×¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È°ìÎÝ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯Ãæ¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é£¶µåÌÜ¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ²¡¤·½Ð¤·»Íµå¡£ËþÎÝºö¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿Å¨¾¡¢¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤·èÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º£´»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦£°£µ£¶¡Ê£±£¸ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¡Ë¡¢Ä¹ÂÇ¤Ê¤·¤ÎÉÔ¿¶¤Î¾õÂÖ¤Ç¤â¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏºÇÄã¤Ç¤â³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤Ä´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤Ï½é²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢£³ÅÙ½ÐÎÝ¡£Ï¢Â³Ìµ°ÂÂÇÂÇÀÊ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ï¡¼¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£±£¶¡Ê£´»Íµå´Þ¤à¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÞÂà¤·¤¿»°²ó¤È¼·²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¸«Á÷¤ê¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¡£»î¹çÁ°¤Ë¡Ö¥Ü¡¼¥ëµå¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÈÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Ìë¤ÎæÆÊ¿¤ÎÂÇÀÊ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÀèÈ¯¥¹¥Í¥ë¤¬£¸²ó¤ò£±£°Ã¥»°¿¶Ìµ»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¿·¼é¸î¿À¡¦º´¡¹ÌÚ¤¬¼ºÅÀ¤·¤ÆÊø¤ì¤¿¤¬¡¢£³£·ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬ºÇ¸å¤òÄù¤á¤Æ¿É¾¡¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤¬Íí¤ó¤À£±ÅÀ¤¬¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ï¡¹¡¢»Íµå¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó£·»î¹ç£³£µÂÇÀÊ¤Ç£²¤ÄÌÜ¤Î»Íµå¤ÏÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤À¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤ò¼è¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Î³ÎÎ¨¤Ï£¶£¹¡¦£²¡ó¡£ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁ°¤Ë¿Ê¤àÂç¤¤Ê£±¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£