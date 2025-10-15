¡ÚWÇÕ¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¡Û¥«¥Ü¥Ù¥ë¥Ç½é¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì·è¤á¤¿!¡¡¿Í¸ý52Ëü¿Í¡õÌÌÀÑ¼¢²ì¸©ÊÂ¤ß¤ÎÅç¹ñ¤¬²÷µó
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼26Ç¯WÇÕËÌÃæÊÆ3¥«¹ñÂç²ñ¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥«¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¤¬½é¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¥¨¥¹¥ï¥Æ¥£¥Ë¤È¤ÎºÇ½ªÀï¤ò3¡½0¤ÇÀ©¤·¡¢7¾¡2Ê¬¤±1ÇÔ¤ÇDÁÈ1°Ì¤¬³ÎÄê¡£2°Ì¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤ò¾¡¤ÁÅÀ4º¹¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡¶¥µ»¾ì¤òËþ°÷¤ËËä¤á¤¿ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó1Ëü5000¿Í¤ÎÁ°¤ÇÆÈÎ©50¼þÇ¯¤ò¾þ¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥Ö¥ê¥È´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¡£´¶Æ°Åª¤Ê½Ö´Ö¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£WÇÕ¤Ïº£Âç²ñ¤«¤é½Ð¾ì¹ñ¤¬32¤«¤é48¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦ËÌÀ¾²¤ÎÅç¹ñ¤Ï¿Í¸ýÌó52Ëü5000¿Í¡£18Ç¯¥í¥·¥¢Âç²ñ¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Î33Ëü¿Í¤Ë¼¡¤¤¤ÇWÇÕ»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£ÌÌÀÑ4033Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¼¢²ì¸©ÊÂ¤ß¤Ç¡¢06Ç¯¥É¥¤¥ÄÂç²ñ¤Î¥È¥ê¥Ë¥À¡¼¥É¡¦¥È¥Ð¥´¡Ê5130Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò²¼²ó¤ëºÇ¾®¹ñ¤À¡£
¡¡¥ë¡¼¥Ä¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æµì½¡¼ç¹ñ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ä°ÜÌ±¤¬Â¿¤¤¥ª¥é¥ó¥À¤Ê¤É¤ÇÁª¼ê¤ò¡ÈÈ¯·¡¡É¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀ¸¤Þ¤ì¤ÎDF¥í¥Ú¥¹¤ÏÂåÉ½´ÆÆÄ¤«¤éSNS¤Ç´«Í¶¤µ¤ì¡Ö¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤ÇÌÂÏÇ¥á¡¼¥ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸«²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢9¥«·î¸å¤ËºÆ¤ÓÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢¥°¡¼¥°¥ëËÝÌõ¤Ç½ÅÂçÀ¤òÍý²ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤Ï´°Éõ¤Ë¹×¸¥¤·¡ÖºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¢¦¥«¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¡¡1975Ç¯¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤«¤éÆÈÎ©¡£¼óÅÔ¤Ï¥×¥é¥¤¥¢¡£¼ç¤Ê»º¶È¤ÏÇÀ¶È¤Èµù¶È¡£86Ç¯¤Ë¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2000Ç¯4·î¤Ë182°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤¬¡¢½é½Ð¾ì¤·¤¿13Ç¯¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢¤Ç8¶¯Æþ¤ê¤·¤Æ14Ç¯2·î¤Ë¤ÏºÇ¹â¤Î27°Ì¤òµÏ¿¡£¸½ºß¤Ï70°Ì¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤â¶¯¤¯¡¢23Ç¯WÇÕ¤Ë½Ð¾ì¡£½ç°Ì·èÄêÀï¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢ÆüËÜ¤¬80¡½71¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£