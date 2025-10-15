¡ÈÎ©ÂÎ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡É¥é¥¹¥È¡¦¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª¡Ò2025Ç¯10·î13Æü¡¦19»þ48Ê¬»£±Æ¡Ó

¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï10·î13Æü5¤ËÊÄËë¤·¡¢ÊÄ²ñ¼°¤¬Æ±Æü¸á¸å¡¢²ñ¾ì¤Î¿Í¹©Åç¡¦Ì´½§¡Ê¤æ¤á¤·¤Þ¡¦Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¡Ë¤Î¡ÖEXPO¥Û¡¼¥ë ¥·¥ã¥¤¥ó¥Ï¥Ã¥È¡×¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£

¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë4·î13Æü¤«¤é184Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËüÇî¤Ç¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î158¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¡¢7¹ñºÝµ¡´Ø¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£²ñ´üÃæ¤Î°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï2500Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ê´Ø·¸¼Ô¤ò´Þ¤ó¤ÀÁí¿ô¤ÏÂ®ÊóÃÍ¤ÇÌó2800Ëü¿Í¡Ë¡£

¡Ö184Æü´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¿ô¤ÏÎß·×¤Ç2500Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿ ¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¡È¥Õ¥é¥Ã¥°¥Ñ¥ì¡¼¥É¡É¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ò2025Ç¯10·î13Æü¸á¸å Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¡¦Ì´½§¡Ó

¡¡ÊÄ²ñ¼°¤Ë¤ÏËüÇîÌ¾ÍÀÁíºÛ¤Î½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤È½©¼ÄµÜÈÞµª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤´½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¡£½ÐÀÊ¼Ô¤Ï¡¢ËüÇîÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤ÎÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ä»²²Ã¹ñ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤éÌó1200¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¼¡²ó¡Ê2030Ç¯¡Ë¡¢¼óÅÔ¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë°ú¤­·Ñ¤¬¤ì¤¿¡£

Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ÊÄËë¼°¡Ò2025Ç¯10·î13Æü¸á¸å Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¡¦Ì´½§¡Ó
¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¹ßÇ¼¤·¤¿BIE¡ÊÇîÍ÷²ñ¹ñºÝ»öÌ³¶É¡Ë¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤¬¥±¥ë¥±¥ó¥Ä¥§¥¹»öÌ³¶ÉÄ¹¤«¤é¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÀ¯ÉÜÂåÉ½¡¢¥¬ ¡¼¥º¥£¡¼¡¦¥Ó¥ó¥¶¥°¥ëÃóÆüÂç»È¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¡Ò2025Ç¯10·î13Æü¸á¸å EXPO¥Û¡¼¥ë¡¦¥·¥ã¥¤¥ó¥Ï¥Ã¥È¡Ó

¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È°ÕµÁ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÄ²ñ¼°¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÆüËÜ´Û¤ÇËüÇî¸ø¼°¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Ë´¶¼Õ¾õ¤ò¼øÍ¿¤·¤¿¡£

¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸¡¦ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Ï³«²ñ¼°¡Ê4·î12Æü¡Ë¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ä·ÙÈ÷¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢³¤³°¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó´Ø·¸¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ø¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È8²ó¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÆüÍ¼Êý¤Ë³«¤«¤ì¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢½½ÁÒ²íÏÂ¡¦ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ²ñÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¶Áè¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï¡¢Ê¬ÃÇ¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤¤¤Î¤Á¤Îµ±¤­¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¡¡¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤Ä¡×¤È¤ÎÍýÇ°¤ò´Ó¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¤ËÀ¤³¦¤ò¸«¤»¡¢ÂÐÏÃ¤ä¸òÎ®¤ò¸Þ´¶¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ËüÇî¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤ä´¶Æ°¤òÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£

À¯ÉÜ¤Ïº£¸å¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÀ®²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÍ­¼±¼Ô²ñµÄ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ËüÇî¤ÎÍ­·Á¡¦Ìµ·Á¤Î¡È¥ì¥¬¥·¡¼¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿ÀÐÌÓÇî¹Ô¡¦ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¡¢¡Ö2018Ç¯11·î¡¢·ã¤·¤¤Í¶Ã×¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤­¤¿¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢
1970Ç¯ÂçºåËüÇî¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬Â¿Âç¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤â¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¡ØËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¤Î¤â»ö¼Â¡£¤·¤«¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡£²ñ´üÃæ¡¢³¤³°»²²Ã¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËüÇî¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬¤·¤À¤¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢±¿±ÄÂ¦¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£Íè¾ì¼Ô¤ÎËüÇî¤Ç¤Îµ­²±¤¬¤³¤ì¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì²Ö¤òºé¤«¤·¡¢ÆüËÜÃæ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£