¡Ö¥é¡¼¥á¥ó²°¤ÇÊì¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤ÆÇ¥¿±È¯³Ð¡×14ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¬¾×·â¹ðÇò

10·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë¡¢14ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¬½Ð±é¡£¡Ö¥é¡¼¥á¥ó²°¤ÇÊì¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤ÆÇ¥¿±È¯³Ð¡×¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥È¥¤¥ì¤ÇÇ¥¿±¸¡ºº¡×¤Ê¤É¾×·âÅª¤Ê¹ðÇò¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¡ÖÇÈßÑËü¾æ¡ªºÇ¶¯¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼Âç½¸¹ç¡ªÁÔÀä¤Ê²áµî¡õ¥ê¥¢¥ë¤Êº£¤ò·ãÇòSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢5¿Í¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸½ºß8ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë»³¸ý¾®ÈÞÆî¤µ¤ó¡Ê23ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤ÇÇ¥¿±¡£Åö»þ¤Ä¤ï¤ê¤Ê¤É¿ÈÂÎ¤ÎÊÑ²½¤¬Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÊì¤È¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã¤ªÊ¢¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤ÇÇ¥¿±¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¿©Íß¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÂçÀ¹¤ê2ÇÕ¤È¤´ÈÓ¤ß¤¿¤¤¤Ê·ë¹½¤ÊÎÌ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤ªÊ¢¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤¦Ç¥¿±5¤«·î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾×·â¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ë¡£
»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢Êì¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤·¤Æ¤Ø¤ó¤è¤Ê¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÒôÓÍ¤ËÅú¤¨¤ë¤â¡¢ÍâÆü¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¤â¤¦¤¯¤Ã¤¤êÍÛÀ¤ÎÀþ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÇ¥¿±¤¬È¯³Ð¡£
Ç¥¿±¤¬È¯³Ð¤·¤¿Æü¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÎÂÎÁàÉþ¤òÃå¤Æ¤ªÊ¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»³¸ý¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤¸¤ã¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥¤¡Á¥ó¡¦Å·Ìî¤Ò¤í¤æ¤¤¬¡Ö¤³¤ì¤Á¤ç¤Ã¤È¥¸¥ã¡¼¥¸¡ª¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÎÂÎÁàÉþ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢°ð³À¸ãÏº¤â¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤ó¤Í¡Ä¡×¤È¡¢Ç¥¿±¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡Ö1¤«·î´ÖÃæÀä¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¡Ê²ÈÂ²¤È¡ËËèÆüÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¡ÄÅö»þ14ºÐ¤ÇÆ¯¤±¤ëÇ¯Îð¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢·ëº§¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ø´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤«¤é»º¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â14ºÐ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÇº¤ó¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÇ¥¿±È¯³Ð¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈà»á¤È¤ÏÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Èà¤ÏÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¹¥¤¤ËÀ¸¤¤Æ¡Ù¤ÈÊÌ¤ì¤¿¡×¤È¹ð¤²¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¶ìÇº¤ÎÃæ¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î»Ò¤É¤â¤Î¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ç½Ð»º¤ò·è°Õ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß8ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï¡ÊÉáÃÊ¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¡×¤È»Ò¤É¤â¤é¤·¤¤ÁÇÄ¾¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
