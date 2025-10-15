¡ÖÅìµþ¤ÇÎò»ËÅªÇÔËÌ¡ª¡×¡Ö¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ»îÎý¤ÎÆü¤Ë¡×¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¡È2-0¡É¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±µÊ¤·¤¿ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»ØÅ¦
À¤³¦ÅªÌ¾¾¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï10·î¤Ë¥¢¥¸¥¢±óÀ¬¤ò¹Ô¤¤¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤È»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ë¤Ï5-0¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¡¢¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÀï¤Ç¤ÏÁ°È¾¤Ë2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¤Ê¤¬¤é¤âµÕÅ¾Éé¤±¡£²áµî13»î¹ç¤ÎÀïÀÓ¤Ï11¾¡2Ê¬¤Èº£¤Þ¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ËÎò»Ë¾å½é¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Øglobo¡Ù¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ»îÎý¤ÎÆü¤Ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤ë¡×¤È¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿Á°È¾¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÄÌ¤ê¤ÈÊó¤¸¤¿¤¬¡¢¡Ö¸åÈ¾¤Î°Ì´¡×¤È3¼ºÅÀ¤òµö¤·¤¿¸åÈ¾¤Î¼ºÂ®¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBolavip¡Ù¤Ï¤³¤ÎÆüËÜÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅìµþ¤ÇÎò»ËÅªÇÔËÌ¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¿Ø¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¸·¤·¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¡¢ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Ø¤Ö¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤âÊó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Î²þÁ±¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤ä¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¤ÏÆüËÜÀï¤Ç¥Ù¥ó¥Á¡¢¤Þ¤¿¥Þ¥ë¥¡¼¥Ë¥ç¥¹¤¬²ø²æ¤Ç¾·½¸³°¤È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¿Ø¤Ï¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÝÂê¤¬»Ä¤ë»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£