ºÂ¾Ì¤·¤¿¥¤¥ë¥«¡È¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¡É¤Î²ÄÇ½À¡¢³Ø½Ñ»ï¤Ë¸¦µæ·ë²ÌÈ¯É½
ºÂ¾Ì¤·¤¿¥¤¥ë¥«¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤Î°ì¼ï¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
³¤ÍÎ¤ÛÆýÎà¤Î¥¤¥ë¥«¤Ï¡¢³¤Ãæ¤ÎºÙ¶Ý¤¬À¸À®¤¹¤ëÍÆÇÊ¬»Ò¤Ë¡ÖËýÀÅª¤Ë»¯¤µ¤ì¤¿¡×¸å¡¢µ²±ÎÏ¤ä»×¹ÍÇ½ÎÏ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¿Ê¹ÔÀ¤ÎÇ¾¼À´µ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤³¤È¤ÇÊý¸þ´¶³Ð¤òÁÓ¼º¡¢³¤´ß¤ØÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤³¤Î¸«²ò¤Ï¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ï¥Ã¥Ö¥¹¡¦¥·¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¸¦µæ½ê¤Î¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤¬¼çÆ³¤·¡¢³Ø½Ñ»ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥Ð¥¤¥ª¥í¥¸¡¼¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¸¦µæ·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¸¦µæ¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ÇºÂ¾Ì¤·¤¿20Æ¬¤Î¥Ï¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«¤¬¡¢Ç¾Æâ¤ËÍõÁô¡Ê¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¡Ë¤¬»ºÀ¸¤¹¤ëÆÇÁÇ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¥Þ¥¤¥¢¥ßÂç³Ø¤Î¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹Çî»Î¤Ï¤³¤¦À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ë¥«¤Ï³¤ÍÎ´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÍÆÇÊª¼Á¤Ø¤ÎÇøÏª¤Î´Ä¶´Æ»ëÌò¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍõÁô¤Î°Û¾ïÈ¯À¸¤ËÈ¼¤¦¿Í´Ö¤Î·ò¹¯ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÙ¶Ý¤Ø¤ÎÇøÏª¤¬¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
³¤ÍÎ¤ÛÆýÎà¤Î¥¤¥ë¥«¤Ï¡¢³¤Ãæ¤ÎºÙ¶Ý¤¬À¸À®¤¹¤ëÍÆÇÊ¬»Ò¤Ë¡ÖËýÀÅª¤Ë»¯¤µ¤ì¤¿¡×¸å¡¢µ²±ÎÏ¤ä»×¹ÍÇ½ÎÏ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¿Ê¹ÔÀ¤ÎÇ¾¼À´µ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤³¤È¤ÇÊý¸þ´¶³Ð¤òÁÓ¼º¡¢³¤´ß¤ØÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤³¤Î¸«²ò¤Ï¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ï¥Ã¥Ö¥¹¡¦¥·¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¸¦µæ½ê¤Î¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤¬¼çÆ³¤·¡¢³Ø½Ñ»ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥Ð¥¤¥ª¥í¥¸¡¼¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¸¦µæ·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ë¥«¤Ï³¤ÍÎ´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÍÆÇÊª¼Á¤Ø¤ÎÇøÏª¤Î´Ä¶´Æ»ëÌò¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍõÁô¤Î°Û¾ïÈ¯À¸¤ËÈ¼¤¦¿Í´Ö¤Î·ò¹¯ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÙ¶Ý¤Ø¤ÎÇøÏª¤¬¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×