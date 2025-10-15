¥æー¥í¥É¥ë¤¬£±¡¥£±£¶¥É¥ëÂæ¤ò²óÉü¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¼Ò²ñÅÞ¤Ï¥ë¥³¥ë¥Ë¥å¼óÁê¤ÎÉÔ¿®Ç¤¤Ë»¿À®É¼¤òÅê¤¸¤Ê¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡Àè¤Û¤É¤«¤é¥æー¥í¥É¥ë¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£±¡¥£±£¶¥É¥ëÂæ¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¥³¥ë¥Ë¥å¼óÁê¤¬Ç¯¶â²þ³×¤Î°ì»þÄä»ß¤òÄó°Æ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¡¢¥æー¥í¤ÏÇã¤¤Ìá¤·¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ç¯¶â²þ³×Ää»ß¤Ï¼Ò²ñÅÞµÄ°÷¤é¤¬µÄ²ñ¤Ç¤Î»Ù»ý¤È°ú¤´¹¤¨¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¿¾ò·ï¤Î£±¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¼Ò²ñÅÞ¤Ï¥ë¥³¥ë¥Ë¥å¼óÁê¤ÎÉÔ¿®Ç¤¤Ë¤Ï»¿À®É¼¤òÅê¤¸¤Ê¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥í¤ÏÇãÌá¤·¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¥æー¥í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥ºàÎÁ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Åê»ñ²È¤¬¤³¤ì¤òºâÀ¯·òÁ´À¤ò°ìÃÊ¤È°²½¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
EUR/USD¡¡1.1606¡¡EUR/JPY¡¡176.17¡¡EUR/GBP¡¡0.8720
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
