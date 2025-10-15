»þ´Ö¸ÂÄê½Ð¾ì¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤ËÄ©¤ó¤Àµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢´î¤Ù¤¿ÂçµÕÅ¾·à¡Ö¥«¥¿¡¼¥ë¤Î»þ¤È¤Ïµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë°ã¤¦¡×Â¼ó¤â²óÉü½çÄ´
[10.14 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 3-2 ¥Ö¥é¥¸¥ë Ì£¥¹¥¿]
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤òÁË¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Á°È¾32Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë0-2¤È¤¤¤¦½Å¤¤¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¸åÈ¾¾¡Éé¤Î¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢´üÂÔ¤ÎÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤ò¼õ¤±¤¿MFµ×ÊÝ·ú±Ñ(¥½¥·¥¨¥À)¤Ë¸åÈ¾¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Î»þ´Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ÇÉé¤Ã¤¿º¸Â¼ó¤ÎÄË¤ß¤Ï»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ºÆÈ¯¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡Ö»þ´Ö¸ÂÄê¡×¤Îµ¯ÍÑ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÀï¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µ×ÊÝ¤Ï0-2¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤«¤éµ¤Ç÷¤Î¹þ¤â¤Ã¤¿¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤ò²¿ÅÙ¤â»Å³Ý¤±¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤âÈ¿·â¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤òÂç¤¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤«¤¬¤¢¤ì¤¯¤é¤¤¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢ËÜÅö¤Ë³Ê²¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£¤³¤Ã¤Á¤â°ìÈ¯¤¢¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È´°Á´¤ËÎ®¤ì¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¡£ÆÃ¤Ë2¼ºÅÀÌÜ¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÌµÍý¤Ë¤Ç¤â»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Þ¤¬¤¤¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ÇÄÙ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢È´¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤¬Ì£Êý¤È¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÌÜ¤Ë¤ß¤¨¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ÷¤µ¤ì¤¿»þ´ÖÂÓ¤ÇÈ¿·â¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ÇÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¡¢¸åÈ¾³«»Ï¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤âÇØÈÖ¹æ20¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö(¸òÂå¤¹¤ë¤È¤¤¤¦)¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¡Ø¹Ô¤±¤ë¹Ô¤±¤ë¡Ù¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¤â¤È¤â¤È45(Ê¬)¡¢ÌµÍý¤·¤Æ60(Ê¬)¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡¸åÈ¾¾¡Éé¤Î¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤È¸À¤¨¤Ð¡¢»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¡£µ×ÊÝ¤Ï¥É¥¤¥ÄÀï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤ÈÀèÈ¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Îò»ËÅª¤ÊµÕÅ¾·à¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ç»Ù¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶þ¿«Åª¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âÁ°È¾¤Ë²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÎ©¾ì¤â3Ç¯Á°¤Èº£¤Ç¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¦¡£¡Ö¤·¤«¤âº£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï»ý¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£»Ö´ê¤Î¡È±äÄ¹½Ð¾ì¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þ´Ö¤Ï7Ê¬´Ö¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ì´º¤Ê¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ÇÈ¿·â¥à¡¼¥É¤ò±é½Ð¤·¤¿µ×ÊÝ¡£Áê¼ê¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼éÈ÷¿Ø¤ÎÍð¤ì¤âÍ¶¤¤¡¢1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¸åÈ¾9Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕÆ±ÍÍ¤ËÂçµÕÅ¾·à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤¬¡¢µ×ÊÝ¤Î´¶¾ð¤Ï3Ç¯Á°¤È¤ÏÂç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ì¤Ç¡£¤³¤ì(Â¼ó¤ÎÉé½ý)¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é90(Ê¬)½Ð¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¥×¥ì¡¼¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¸òÂå¤Ç½Ð¤¿°ËÅìÁª¼ê¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ÆµÕÅ¾¤·¤Æ¡£¥«¥¿¡¼¥ë¤Î»þ¤È¤Ï¸Ä¿Í¤Îµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë°ã¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£À²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡»þ´Ö¸ÂÄê½Ð¾ì¤Î¹ÃÈå¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º¸Â¼ó¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÎÉ¹¥¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»î¹çÃæ¤ËÄË¤ß¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï°ìÊâÁ°¿Ê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÄË¤¯¤Æ¤âº£Æü¤Ï¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤Ç90Ê¬½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¤Þ¤¿µÙ¤ßµÙ¤ß¤ä¤ê¤Ä¤Ä¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î½Ð¾ì¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Î»Ù¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ì¤Ä´¶¼Õ¤¹¤ë¤Ê¤éÆüËÜ¤Ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢1½µ´Ö¤Ç·ë¹½ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤é´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢µ¢¤ê¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¸áÁ°¡¢¸á¸å¤È¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤³¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ°²è¤È¤«¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÄË¤ß¤ò¼è¤Ã¤Æ¸µ¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡9·î¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤ÎÉé½ý¤«¤é1¤«·î¡£½êÂ°Àè¤Î¥½¥·¥¨¥À¤Ç¤âÄË¤ß¤ò¤«¤Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¾·½¸¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¼ý³Ï¤Î¤¢¤ëÂåÉ½³èÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
