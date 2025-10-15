¥Ö¥é¥¸¥ë¤âÇË¤Ã¤¿¡È´ñ½±¡É¤Ë¼ê±þ¤¨¤â¡ÄWÇÕ¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÆîÌîÂó¼Â¡ÖÁ°È¾¤ò0-0¤Ç¤¤¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¡×
[10.14 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 3-2 ¥Ö¥é¥¸¥ë Ì£¥¹¥¿]
¡¡MFÆîÌîÂó¼Â¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë2ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹Îò»ËÅª¤Ê¾¡Íø¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï2¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿Á°È¾¤Î²þÁ±¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤«¤éÈóÊÝ»ý¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï5-4-1¤ÎÉÛ¿Ø¤ò¼è¤ê¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÉß¤¤¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀï½Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Áê¼ê¤Î¹¶·â¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤º¡¢Á°È¾26Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤ÈÆ±32Ê¬¤Ë¤Ï2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ0-2¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾¡¢Á°¤«¤é¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¼éÈ÷¤È¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç°µ¤ò¶¯¤á¤ëÀï¤¤Êý¤ËÊÑ¹¹¡£Á°È¾¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯Àï½Ñ¤ÇÂÎÎÏ¤ò²¹Â¸¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò²¡¤·ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢26Ê¬´Ö¤Ç3¥´¡¼¥ë¤ÎÌÔÈ¿·â¤ò¸«¤»¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»î¹çÅ¸³«¤Ï¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÇË¤Ã¤¿¥«¥¿¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÁÛ¤¤µ¯¤³¤¹¤â¤Î¡£ÆîÌî¤Ï¡ÖÁ°È¾½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¸åÈ¾¤½¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï°ì¤Ä¤ÎÀ®¸ùÎã¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£(Àï¤¤Êý¤ÎÁªÂò»è¤ò)»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ì¤ò¼¨¤»¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âÆîÌî¤Ï¡ÖWÇÕ¤ÏÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÀï¤¤Êý¤ò·Ù²ü¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£À®¸ùÂÎ¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½Â¾¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂÐºö¤òÎý¤ê¡¢¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Î¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥óÀï½Ñ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÆÀÅÀº¹¤¬Âç¤¤¤¤Û¤ÉÈ¿·â¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆîÌî¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÀï¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¸åÈ¾¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤·¤Æ¤âÁ°È¾¤ò0-0¤Ç¤¤¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ò¹µ¤¨¤¿Îý½¬¸å¤âÁ°È¾¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤Î2¼ºÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÏÉé¤¦¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÀï¤¤Êý¤¬Âç¤¤ÊÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¡£ÆîÌî¤â³Ê¾å¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëºÝ¤ÎÁªÂò»è¤À¤È¹Í¤¨¤ëÃæ¤Ç¡ÖÁ°È¾¤ÎÀï¤¤Êý¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤è¤ê¾¡Íø¤Ë¶á¤Å¤¯»î¹ç±¿¤Ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡²ÃÆ£Ä¾´ô)
